El furcio de Trump en el acto de asunción presidencial: quiso besar a Melania y chocó con su sombrero

El lunes 20 de enero, se llevó a cabo la ceremonia para otorgarle a Donald Trump el cargo de Presidente de los Estados Unidos por segunda vez. Este hecho, que marca el inicio de una etapa que promete estar cargada de polémicas y decisiones que podrían afectar al resto del globo, también estuvo caracterizado por momentos hilarantes.

Y es que, durante el acto para el “cambio de manos” con el ahora ex presidente Joe Biden, Trump protagonizó un momento que se viralizó rápidamente en redes sociales. Cuando quiso saludar a su esposa, Melania, no pudo; ésta llevaba un sombrero de ala ancha con el que el jefe de Estado chocó. Por el hecho, terminó “besando el aire”, ya que no pudo acercarse a la mujer.

El sombrero que llevaba la ahora primera dama fue diseñado por Eric Javits, de color negro con una banda blanca pegada al ala. Fue una de las prendas “más comentadas” en redes, ya que cubría los ojos y casi la mitad del rostro de Melania

Para recibir al mandatario y saludarlo formalmente, Melania se había posicionado junto a su hijo Barron. Una vez ubicada, aguardó con gran parte de la cara tapada debido al accesorio. Cuando su esposo entró en la sala en medio de una gran ovación, Trump se acercó en primer lugar a su esposa para besarla en la mejilla, pero se topó con el ala dura del sombrero. Ella, sonriente, devolvió el saludo, aunque sin hacer ningún esfuerzo por “concretar” el contacto con Trump, por lo que el beso quedó en el aire, sin llegar a destino.

Luego del furcio, que se viralizó en cuestión de minutos en las redes, el mandatario saludó a Joe Biden. Y es que antes de entrar en el Capitolio, Biden recibió en la Casa Blanca a quien será su sustituto, como gesto de cortesía. Esto diferencia el traspaso presidencial llevado a cabo de manera inversa, cuando Biden asumió al frente del Ejecutivo norteamericano. En aquel entonces, Trump había denunciado fraude, por lo que se dieron disturbios en la zona y el famoso “asalto al capitolio” que terminó con detenidos y destrozos.

El evento contó con la presencia de figuras de la política mundial y empresarios, como Javier Milei, Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Gianni Infantino, entre otros.

Discurso de asunción de Trump: “se viene una edad de oro”

“Esto comienza ahora mismo. A partir de hoy nuestro país florecerá y volverá a ser respetado en todo el mundo", afirmó. Durante el speech, también prometió arremeter contra la administración "radical y corrupta" de Joe Biden, ubicado en la primera fila de la tribuna de invitados de la ceremonia en el Capitolio. "La decadencia de Estados Unidos ha terminado", señaló.

En este sentido, el flamante mandatario sostuvo que su trabajo servirá para “revertir total y completamente una traición horrible, todas estas traiciones que han tenido lugar, y para devolverle al pueblo su fe, su riqueza, su democracia y, de hecho, su libertad”.

En otro sentido, y ya con un tono más combativo hacia la política internacional, explicó: "Declararé una emergencia nacional en nuestra frontera sur" con México. A su vez, prometió deportar a "millones y millones" de inmigrantes ilegales. "Se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron. Enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país", manifestó.

