El Kremlin acusó a Estados Unidos de agravar el conflicto luego de que la prensa occidental confirmara que gobierno de Joe Biden autorizó a Ucrania a emplear misiles estadounidenses contra objetivos militares en el territorio ruso.

“Es evidente que la Administración saliente en EE.UU tiene intención de continuar echando leña al fuego y seguir provocando una escalada de la tensión en torno a este conflicto”, dijo Dmitri Peskov, el secretario de prensa del presidente de Rusia, en su conferencia telefónica diaria de este lunes 18 de noviembre.

A su vez, el portavoz advirtió que, si confirma que Occidente ha aprobado a Kiev a lanzar los misiles, eso significará “una nueva fase de tensión y una nueva situación respecto a la implicación de Estados Unidos” en el conflicto.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Volodímir Zelenski y Joe Biden reunidos en la Casa Blanca en septiembre.

"Putin ya lo explicó con meridiana claridad. Esos ataques no los efectúa Ucrania, sino los países que dan la autorización", añadió el portavoz, y remarcó “el peligro y la provocación” que implica el involucramiento de países de la OTAN en la contienda.

En septiembre, el presidente ruso declaró que la autorización del empleo de misiles de largo alcance "significará que los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos estarán en guerra con Rusia".

Estados Unidos autorizó a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance dentro de Rusia

Para Vladimir Putin, la decisión es una línea roja para el gobierno ruso, que podría obligar al Kremlin a enviar armamento de largo alcance a los enemigos de Occidente.

Por su parte, el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski, se refirió al “Plan de la Victoria” en su habitual discurso nocturno y dijo que “los ataques no se hacen con palabras”. “Estas cosas no se anuncian. Los misiles hablan por sí solos y no hay duda de que lo harán”, declaró Zelenski.

La autorización del uso de misiles ATACMS

Según fuentes anónimas del New York Times y el Washington Post, el presidente Joe Biden dio luz verde a Ucrania a utilizar armas de largo alcance para defender la región rusa de Kursk, en la frontera con Ucrania.

El cambio de política es una decisión sin precedentes en respuesta a la demanda ucraniana por el despliegue de 10.000 soldados de Corea del Norte en Kursk desde octubre, conforme al espionaje estadounidense, y allí se centrarán los ataques.

Guerra en Ucrania: Zelenski quiere terminar el conflicto con Rusia en 2025 y "por medios diplomáticos"

Los misiles supersónicos guiados, o el sistema de misiles tácticos convencionales del Ejército de Tierra (ATACMS, por sus siglas en inglés), es un sistema de ataque superficie-superficie y tienen un alcance máximo de 300 kilómetros.

Los Misiles ATACMS son fabricados por la compañía Lockheed Martin.

La autorización fue demandada por el presidente ucraniano y la Casa Blanca se negó a proporcionar las armas durante los dos primeros años de la guerra por el tiempo que requiere su fabricación.

La decisión de Biden fue aprobada en secreto en febrero para su uso en territorio ucraniano. Los misiles fueron enviados por Estados Unidos en abril y la semana pasada se confirmó la autorización de Washington para el uso de los ATACMS en territorio ruso.

Este cambio en la política estadounidense dividió a los asesores de Biden, según informaron funcionarios anónimos a la prensa estadounidense, porque la medida se tomó dos meses antes de que Donald Trump asuma la presidencia, quien prometió que limitará el apoyo a Ucrania.

TV/ff