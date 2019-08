El millonario estadounidense Jeffrey Epstein se suicidó en prisión

El magnate estadounidense Jeffrey Epstein se ahorcó en su celda de la cárcel donde permanecía bajo custodia a la espera de un juicio por pedofilia y abusos sexuales. El empresario, antiguo amigo del presidente de EEUU Donald Trump estaba detenido en la cárcel del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, conocido como "la Guantanamo" de Nueva York.

Epstein fue detenido el 8 de julio pasado, acusado no sólo de abuso sexual de menores, sino también de intentar sobornar a dos testigos potenciales del caso en el que se le acusa, según informó The New York Times, el cual indicó que en noviembre y diciembre de 2018, el financiero pagó un total de 350.000 dólares a estas dos personas, que probablemente iban a entregar un testimonio comprometedor en su contra en caso de un juicio.

Epstein, de 66 años, es acusado por la justicia de Nueva York de tráfico sexual de decenas de adolescentes menores de edad en sus residencias de Manhattan y Palm Beach entre los años 2002 y 2005, y un cargo de conspiración para cometer tráfico de menores, por lo que podría enfrentarse a un máximo de 45 años de prisión.

Epstein "explotó y abusó sexualmente de decenas de chicas menores de edad en sus residencias de Manhattan, Nueva York, y de Palm Beach, Florida, entre otros lugares", señala la inculpación de la fiscalía. Las invitaba a sus mansiones, las persuadía para que le hicieran masajes que iban tornándose cada vez más sexuales, y "luego pagaba a las víctimas cientos de dólares en efectivo", él mismo o sus empleados.

Epstein empezó su carrera como profesor de matemáticas y física en el elitista Dalton School, en Nueva York. En 1976 ingresó en el banco de inversiones Bear Stearns, donde ascendió hasta convertirse en socio de la firma, momento en el que hizo una gran red de contactos. En 1982 lanzó su propia firma de inversiones: J. Epstein and Co.

“Conozco a Jeff. Es un tipo estupendo. Es muy divertido estar con él. Se dice incluso que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas están entre las más jóvenes”, aseguraba Trump años antes de ser presidente. La prensa norteamericana alega que el arresto de Epstein es una preocupación para el presidente. Sin embargo, uno de los abogados de Trump desechó los alegatos de asociación sexual con Epstein.