La "isla de los pedófilos": el caso del multimillonario amigo de Trump acusado de abuso sexual

En el enclave caribeño de St Thomas todos saben quién es Jeffrey Epstein, pero nadie habla de él. Allí, este multimillonario estadounidense compró Little St. James Island hace más de dos décadas y lo transformó radicalmente, eliminando la vegetación nativa, rodeando la propiedad con palmeras imponentes y plantando dos enormes banderas estadounidenses en ambos extremos.

Pero el sitio está velado a los ojos indiscretos, nadie habla de lo que sucede allí y cuando los guías llevaban a los buzos a lugares cercanos a la isla, los guardias de seguridad de la casa de Epstein, caminaban hasta la playa para asegurarse de que nadie pusiera un pie allí.

Era desagradable para los residentes de St. Thomas, una exuberante isla tropical al este de Puerto Rico, pero cuando Epstein se declaró culpable en 2008 de solicitar y obtener un menor para la prostitución, esa inexplicable necesidad de privacidad comenzó a parecer más siniestra. "Todos la llaman 'la Isla de los pedófilos', es nuestro rincón oscuro", dijo Kevin Goodrich, un trabajador turístico del lugar.

El empresario millonario acusado de operar una red de tráfico sexual está detenido en la cárcel del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, conocido como "la Guantanamo" de Nueva York.

Su dueño, un exprofesor de matemáticas de 66 años, hizo una enorme fortuna primero como corredor de bolsa y luego como gerente de fondos de inversiones. "Su círculo de amistades y conocidos incluía a muchas figuras de alto perfil, como Trump, el expresidente Bill Clinton, el príncipe Andrés de York y Leslie Wexner, un magnate empresarial propietario de Victoria’s Secret y otras marcas minoristas", escribió el New York Times. "Clinton voló en el avión privado de Epstein decenas de veces, según los registros de vuelo, y el príncipe Andrés asistió a fiestas con Epstein".

Las anteriores condenas de Epstein (en 2007, fiscales basados en Miami, provistos de una acusación de 53 páginas en la que se acusa al magnate de trata de niños con fines sexuales, le permitieron declararse culpable en una corte estatal del delito de prostitución de niñas) y los recientes cargos en su contra, sugieren que no solo era un "animal social" sino un hombre que trataba a las mujeres y niñas como presas.

Según la agencia AP, muchas personas que trabajaron en la casa de Epstein tuvieron que firmar largos acuerdos de confidencialidad.

El escándalo llegó a la Casa Blanca

Ahora, después de que Epstein fuera arrestado, a principios de julio, en un aeropuerto del estado de Nueva Jersey, algunos lugareños comenzaron a atar cabos. El abuso se remonta a 2001, The Miami Herald. La mayoría de las víctimas tenían entre 13 y 16 años. Muchas de las víctimas provenían de un estrato social bajo y se les dijo que podían ganar entre 200 o 300 dólares por darle un masaje a Epstein. “Solo queríamos más dinero para la ropa de la escuela, para zapatos”, relató una mujer.



El FBI considera que la menor de las dos islas es la residencia principal de Epstein en los Estados Unidos, un lugar donde al menos una presunta víctima dijo ante la Justicia de Nueva York que participó en una orgía, además de tener relaciones sexuales con Epstein y otras personas. La misma aseguró haber visto al ex presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, pero que nunca lo vio teniendo relaciones sexuales con nadie. Un portavoz de Clinton emitió un comunicado diciendo que nunca visitó allí.

Según la prensa estadounidense, los fiscales sostienen que la investigación del FBI encontró documentos y fotos libidinosas de mujeres jóvenes o niñas.

Epstein fue detenido el 8 de julio pasado, acusado no sólo de abuso sexual de menores, sino también de intentar sobornar a dos testigos potenciales del caso en el que se le acusa, según informó The New York Times, el cual indicó que en noviembre y diciembre de 2018, el financiero pagó un total de 350.000 dólares a estas dos personas, que probablemente iban a entregar un testimonio comprometedor en su contra en caso de un juicio.

Estos pagos se produjeron justo después de que The Miami Herald revelara que el multimillonario había negociado un acuerdo secreto con las autoridades de Florida, en un caso que le costó su puesto al secretario de Trabajo de Donald Trump, Alexander Acosta, quien renunció en medio de críticas por haber dado un trato favorable a Epstein en 2008, cuando era fiscal de ese estado.

Decenas de menores de edad

Epstein, de 66 años, es acusado por la justicia de Nueva York de tráfico sexual de decenas de adolescentes menores de edad en sus residencias de Manhattan y Palm Beach entre los años 2002 y 2005, y un cargo de conspiración para cometer tráfico de menores, por lo que podría enfrentarse a un máximo de 45 años de prisión.

Epstein "explotó y abusó sexualmente de decenas de chicas menores de edad en sus residencias de Manhattan, Nueva York, y de Palm Beach, Florida, entre otros lugares", señala la inculpación de la fiscalía. Las invitaba a sus mansiones, las persuadía para que le hicieran masajes que iban tornándose cada vez más sexuales, y "luego pagaba a las víctimas cientos de dólares en efectivo", él mismo o sus empleados.



"También pagaba a algunas de sus víctimas para que reclutaran a más chicas para ser abusadas", indica la acusación. "Epstein era muy consciente de que muchas de sus víctimas eran menores de edad y como es de esperarse, algunas de las chicas que Epstein presuntamente victimizó eran particularmente vulnerables a la explotación", dijo el fiscal Geoffrey Berman.

Recientemente una modelo italiana, de Padova y actualmente de 36 años, estuvo a punto de terminar en la red de tráfico sexual de Epstein en 2004, según reveló el diario New York Post. En aquella época la modelo tenía 21 años, acababa de llegar a Nueva York y tenía el sueño de desfilar para Victoria's Secret, y contó que su agente le había dicho que Epstein era de una de las personas más importantes en el campo de la moda.

El financista había pedido quedarse en su residencia de 77 millones de dólares en Nueva York y ofreció 559 millones como garantía. Pero para los fiscales existe el peligro de fuga, el peligro social y la contaminación de la evidencia ante eventuales intervenciones sobre los testigos.

La modelo italiana recordó -añadió la misma fuente- que fue a la casa del magnate en Upper East Side y que allí fue recibida por un mayordomo: "Inmediatamente vi, explicó, cinco modelos caminando por la casa, luego una mujer me llevó a la oficina de Epstein. Estaba tan entusiasmada". Luego dijo que después de conocerlo, le hizo algunas preguntas y, mientras ella intentaba mostrarle un libro con sus trabajos.

Epstein se acercó a una mesa de masaje y comenzó a desvestirse. Después le dio un vibrador: "Comencé a sentir pánico. Tomé el vibrador y lo apreté contra él. Luego salí corriendo. Nunca se lo conté a nadie porque tenía demasiado miedo", relató Tai al Post.

El multimillonario está detenido porque el fiscal Berman asegura que la sentencia que enfrenta "a su edad equivale a una cadena perpetua, por lo cual tendría razones para huir" del país. "Hay un riesgo de fuga extraordinario" porque Epstein tiene dos jets privados y medios "ilimitados" para escapar, destacó en la audiencia el fiscal adjunto Alex Rossmiller.

Epstein se encuentra ahora detenido en la celda 4 del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, conocido como "la Guantanamo de Nueva York", donde estuvo el narcotraficante mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán reservada a los peores criminales y terroristas.

Los vínculos con Donald Trump

Esta semana, se conoció un video que muestra al presidente Donald Trump de fiesta con Epstein junto a un grupo de animadoras en el club Mar-a-Lago, de Palm Beach, Florida, Florida, a pesar de las afirmaciones de que apenas conocía al financiero.

El video, publicado por la cadena NBC News, data de 1992 y muestra Trump en el que da la bienvenida a la fiesta al magnate y los dos hombres parecen estar hablando sobre las mujeres que bailan delante de ellos. En un momento del video, en el que Trump baila con animadoras del equipo de fútbol Buffalo Bills, el mandatario señala a una de ellas y parece decirle a Epstein lo sexy que es.



El video había filmado para el programa "A Closer Look" de NBC en esa época, para un episodio sobre el estilo de vida de Trump, quien se acababa de divorciar de su primera esposa, Ivana Trump, y un año antes de casarse por segunda vez con Marla Maples. El gusto de Trump por las fiestas con mujeres atractivas en esa época es conocido, y ninguna de las chicas que aparecen en el video parece ser menor de edad.

Trump negó tener una relación cercana a Epstein, quien en 2008 se declaró culpable en Florida de un cargo estatal por solicitar prostitución a una menor, aunque admitió conocerlo. En una entrevista en 2002 había dicho que era un "hombre fantástico" a quien "le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí". "Le conocía igual que todos en Palm Beach le conocían", aseguró Trump. "No era su fan".