Detienen a un general del Ejército acusado de planificar el asesinato de Lula y el juez Moraes

Un general de las Fuerzas Armadas de Brasil, ex ministro de Defensa, entre en 2021 y 2022, y candidato a vicepresidente en la fórmula de Jair Bolsonaro para ese año, fue detenido este sábado por la Policía Federal en el barrio de Copacabana de Río de Janeiro. Walter Souza Braga Netto, el alto mando en cuestión, está acusado de participar en el golpe de diciembre de 2022, cuando un grupo de militares del más alto rango llegó a planificar el asesinato de Luiz Inácio Lula da Silva, entonces presidente electo, de su vice Geraldo Alckmin y del juez de la Corte Suprema, Alexander de Moraes. La intriga fue, en aquel momento, bautizada: “Lula no va a subir la rampa”, en referencia a la subida de cemento que da acceso a la entrada oficial del Palacio del Planalto.

El comienzo del golpe debía ocurrir el 12 de diciembre de hace exactos dos años, con el asesinato del juez Moraes. Pero a último momento, el proyecto fue cancelado, sin que aún se sepa quién, y por qué, dio la orden de detener semejante operativo. Lo cierto es que el general Braga Netto es un personaje clave en esta trama, más propia de una serie de Netflix que de una maquinación del siglo XXI. Los detalles de la maniobra, y de la participación del jefe militar, se conoce gracias a las investigaciones de la Policía Federal brasileña, respaldadas no solo por el actual gobierno sino también por la Corte Suprema.

Las averiguaciones de los detectives se vieron, además, intensamente enriquecidas por la delación del teniente coronel Mauro Cid, un joven militar hijo de un general, que durante todo ese período había oficiado de secretario de Bolsonaro.

En este proceso encarado contra el golpe de la jerarquía militar, que pretendía deshacerse físicamente de Lula y Alckmin, está también involucrado Jair Bolsonaro, además de otros 35 participantes, todos uniformados, en el hecho. Pero el caso de Braga Netto es muy especial: fue en su casa en Río de Janeiro donde se juntaron los conspiradores por primera vez el 12 de noviembre del '22. ¿Cómo le llegó a la Federal esa información? Muy simple: con la delación del coronel Cid, luego comprobada a través de los mensajes que se intercambiaban los miembros del grupo.

Según los detectives policiales del caso, Braga Netto fue el jefe principal en la gestación del plan golpista. Inclusive, porque fue este general quien consiguió los “fondos” para llevar adelante la tarea, no menor, de matar a los tres grandes personajes de la elección de octubre del '22: Lula, Alckmin y Moraes. Se sabe ahora que sobre el exministro de Defensa de Bolsonaro recaerá una sentencia pesada: 30 años de prisión por los delitos de tentativa de abolición del Estado Democrático de Derecho, por la gestación de golpe de Estado y por pertenencia a una organización delictiva.

En su diversos operativos sigilosos, la PF logró secuestrar un documento llamado “Copa 2022”. Ese dossier, elaborado por los golpistas, fue aprobado precisamente para respaldar la acción del Grupo de Elite del Ejército, nominado “Kids Pretos”, que debía cumplir con todos los pasos de la confabulación.

Los abogados del general y ex ministro de Defensa optaron por no hablar. Apenas distribuyeron un comunicado donde niegan las acusaciones que pesan sobre el militar. El argumento: “Él no sabía nada sobre eso”. ¿Basta lo averiguado para detener nada menos que un general del Ejército? La Policía Federal cuenta, ya, con otros documentos, entre ellos uno confiscado en el domicilio del brazo derecho de Braga Netto, el coronel Flavio Botelho Peregrino.

