El triunfo de Donald Trump desencadenó una ola de mensajes racistas y se teme un aumento de los crímenes de odio

El triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos desató una cadena de mensajes racistas desde líneas móviles sin identificar y se teme un posible aumento de los crímenes de odio, tras las denuncias masivas tanto oficiales como públicas que han comenzado a registrarse desde el pasado miércoles en el territorio norteamericano.

Según reportes de la Oficina Federal de Investigación, niños, estudiantes de universidades históricamente afroamericanas y adultos trabajadores hispanos, han recibido mensajes intimidatorios en masa desde números anónimos en hasta 30 estados de EE.UU. El FBI ha iniciado la búsqueda para dar con quienes se encuentran detrás de las notas segregacionistas.

Tras el triunfo de Trump, Financial Times advierte una "devaluación global" que arrasará con la moneda china

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sin embargo, hasta ahora no se han divulgado los avances, ni cuántas personas pueden convertirse en posibles víctimas de asesinatos por cuestiones raciales en Estados Unidos. Todo indica que han sido generados a través de varias plataformas que permiten enviar mensajes de texto desde un número de teléfono generado al azar con sólo un registro de correo electrónico.

Conflicto racial en Estados Unidos

La mayor parte de los textos enviados refieren a las plantaciones de algodón en las que millones de esclavos negros trabajaron desde principios del siglo XVII hasta el fin de la guerra de Secesión en 1865.

La inquietante catarata de textos intimidatorios hacia la comunidad afroestadounidense son muy similares entre sí y, algunas veces, incluyen información específica de la persona a la que está dirigido, como su nombre o la dirección en la que reside. A través de la que se los cita para “juntar algodón en la plantación más cercana”.

Trump y el realineamiento político de Estados Unidos

“Saludos. Usted ha sido seleccionado para recoger algodón en la plantación más cercana. Esté listo a las 12 am. 13 de noviembre 2024 EN PUNTO con sus pertenencias. Nuestros Esclavos Exclusivos vendrán por usted en una furgoneta marrón, prepárese para ser requisado a su llegada a la plantación . No se permiten pertenencias personales. ¡Esto es un nuevo comienzo! Pertenece al grupo C de la plantación”, precisan los mensajes amenazantes.

La ola de mensajes es una escalofriante evidencia de que una tendencia que se dio durante el primer mandato de Donald Trump se podría repetir, y posiblemente con más fuerza incluso, en el segundo. Los crímenes de odio aumentaron en casi un 20% desde que Trump asumió el cargo en 2017 hasta que lo dejó a inicios de 2021, de acuerdo a las estadísticas del FBI.

Cadena de mensajes racistas en Estados Unidos

Presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color: “La desafortunada realidad de elegir a un presidente que históricamente ha abrazado el odio”

A través de un comunicado, el presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), Derrick Johnson, sentenció: “La desafortunada realidad de elegir a un presidente que históricamente ha abrazado y, en ocasiones, ha fomentado el odio, que se está desplegando ante nuestros ojos”.

El voto latino, factor clave en la victoria de Donald Trump

En esta línea, la titular de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Jessica Rosenworcel, condenó que “estos mensajes son inaceptables. Por eso, nuestra oficina de cumplimiento de la ley ya los está investigando y estudiando junto con las fuerzas del orden federales y estatales”.

PM