El presidente electo, Donald Trump evalúa nombrar al senador republicano Marco Rubio como próximo secretario de Estado de Estados Unidos, según tres fuentes cercanas al entorno del magnate que retornará a la Casa Blanca en enero de 2025 y será recibido en la jornada de mañana por el actual jefe de Estado, Joe Biden para iniciar la transición de mando.

El actual miembro del Partido Republicano por el estado de Florida, había sido considerado como su compañero de fórmula para la vicepresidencia en el marco de las elecciones en EE.UU.

Designan a Alec Oxenford como embajador "extraordinario y plenipotenciario" de Argentina en Estados Unidos

Marco Rubio es visto como un posible apoyo para las estrategias de Trump en América Latina, donde su dominio del español y su origen cubano pueden jugar un papel clave. Como así también, considera a Argentina como un “aliado” de su país en la región.

El senador republicano, Marco Rubio junto a Donald Trump

Consultado sobre cómo sería el vínculo de Argentina con la Casa Blanca si Donald Trump ganaba las elecciones en Estados Unidos, Marco Rubio meses atrás afirmó que” la relación entre ambos mandatarios sería más estrecha porque, en la administración previa de Trump, Latinoamérica y el Caribe fue un tema primordial”.

Aunque su denominación aún no es definitiva, el legislador partidario Rick Scott lo felicitó públicamente a través de la red social X y afirmó que “él restaurará el liderazgo estadounidenses en el mundo, especialmente en América Latina, representando a Estados Unidos con dignidad y valentía”.

Senador de EE.UU, Marco Rubio elogió a Bukele: “La delincuencia ha caído en picada”

Además, el senador republicano se distingue por su postura firme en materia de política exterior. En el Congreso promueve restricciones a las actividades de empresas chinas en territorio norteamericano. En relación con ello, según The New York Times considera que “China es una amenaza para los intereses de Estados Unidos”. Es considerado como un “halcón” con línea dura contra China, Irán, Venezuela, y Cuba en particular.

Por otra parte, la posible designación de Rubio concuerda con los planes de Donald Trump de finalizar las guerras en Ucrania y Medio Oriente. Dicha meta se propone evitar nuevas intervenciones militares de Estados Unidos en el extranjero .

Si bien al comienzo disentía con sus colegas republicanos que eran más escépticos sobre las intervenciones de EE.UU en el extranjero, el senador republicano ahora señala, por ejemplo, que “la guerra entre Rusia y Ucrania debe llegar a una conclusión”.

Javier Milei recibió a Marco Rubio, el senador estadounidense que suena para ser candidato a vicepresidente de Donald Trump

Senador republicano por el estado de Florida, Marco Rubio

Donald Trump conforma su gabinete y Marco Rubio se prepara para ser designado en la nueva administración de la Casa Blanca.

Donald Trump ya ha elegido a otros tres miembros de su futuro gobierno. Designó a Susie Wiles como jefa de Gabinete, al representante Michael Waltz, republicano de Florida, para ser su asesor de seguridad nacional y a la representante Elise Stefanik, republicana de Nueva York, para ser embajadora ante las Naciones Unidas. Por lo que Marco Rubio, se prepara ser el cuarto miembro de la futura administración de la Casa Blanca a partir del 20 de enero del 2025

