Bradley Wiggins: “El Instagram de Trump tiene gatos con un cartel que dice: ‘Kamala me odia’”

—Usted habla de los memes de internet como “argumentos visuales”. ¿Qué es un meme? ¿Cómo lo definiría?

—En inglés, los llamamos memes, pero Richard Dawkins trabajó en esto en los años 70 en el libro El gen egoísta, que muchos investigadores copiaron y, en cierto sentido, se basaron en él. Pero su término original, meme, proviene de una palabra griega, mimema, que significa imitación, lo cual es un buen punto de partida. En mi propia investigación descubrí que el concepto de Aristóteles, entimema, que significa un argumento visual o verbal, es decir, que tú, como espectador, le agregas algo, se ajusta mucho mejor a lo que el meme es en realidad. No se trata solo de imitar, se trata de presentar un argumento que la otra persona completa, esté de acuerdo o no, y el humor también suele ser parte de ello.

—¿Por qué se interesó particularmente en los memes como forma discursiva? ¿Cuál es su particularidad que despertó el interés en usted?

—En particular, el aspecto de lo fácil que es tomar algo que es increíblemente complejo, nuevos temas de política, ya sea sobre inmigración, economía, educación o lo que sea, y puedes ponerlo dentro de un meme y tener un mensaje muy rápido. Tal vez sea un mensaje inexacto, de desinformación, noticias falsas, pero aun así es muy rápido. Y el hecho de que el humor esté presente es un vehículo para propagarse velozmente en línea.

—¿A qué atribuye que el meme se haya consolidado como un fenómeno de la vida contemporánea y un elemento destacado de la cultura digital participativa?

—Hay una cultura del remix en funcionamiento, y esta cultura del remix ha existido desde el hip-hop y antes. Es también por eso que en el capítulo final del libro, afirmo que deberíamos ver los memes como una especie de forma de arte, relaciono esto con el dadaísmo temprano. Existen estas versiones preinternet, predigitales de la misma cosa, nunca se trata realmente de algo nuevo. En realidad, se trata de algo que ha sido reempaquetado y presentado como nuevo, y esto es algo que facilita que la gente, dentro de la cultura participativa, lo haga.

—¿Por qué el meme no es un mero chiste o una forma de burlarse de algo o alguien?

—El humor es muy importante en los memes, pero hay una trampa. Siempre hay una trampa. La trampa es que puede que no te haga gracia. En algunas de mis investigaciones sobre los movimientos de extrema derecha, encontré memes homofóbicos, misóginos, racistas, que no encuentro particularmente divertidos, pero otros sí lo harán. Ese humor siempre va a ser un elemento para que tenga relevancia. En otras palabras, para que penetre en diferentes momentos de la vida, cuando uno está haciendo cola en el supermercado o lo que sea. Es una forma más fácil de transmitir el mensaje.

—¿Es el componente humorístico del meme lo que lo hace particularmente atractivo para la necesaria reacción y por ende replicación por parte de los agentes culturales?

—El humor es importante. Depende del momento en particular que está siendo presentado el meme. Depende de cuál sea exactamente el tema. Estoy distraído en este momento debido al resultado de las elecciones estadounidenses, y estoy seguro de que ha habido algunos. De hecho, estoy escribiendo otro artículo sobre este mismo tema en el que afirmo que existen ciclos electorales meméticos o memes desde al menos la campaña de Obama. Esto se ha convertido en un patrón integrado en la forma de hacer elecciones y campañas en los Estados Unidos. Pero también, por supuesto, en otros países.

—Usted comienza su libro, en el primer capítulo, haciendo un paralelismo, una comparación, con el meme de Richard Dawkins y su homólogo digital, que es su objeto de estudio, el meme de internet. ¿Cuáles son esas diferencias y similitudes?

—Las diferencias y similitudes las esbocé en el libro muy bien, pero lo único que comparten es que hay imitación, y que es fácil de compartir, estos son dos aspectos del meme de Dawkins y el meme de internet. Pero el meme de internet es mucho más poderoso porque puede aprovechar referencias a la cultura popular, la ideología política, la religión, etcétera, y no tiene que ver necesariamente con la imitación. Tiene que ver con hacer algún tipo de afirmación, un argumento sobre algo. Puede que sea algo ridículo. Y para que quede completamente claro, no estoy hablando de memes que son puramente graciosos, un gato haciendo una tontería o lo que sea. Estoy hablando de memes que tienen algún elemento de crítica sobre una celebridad, una política, una campaña electoral, etcétera.

—Usted habla de “entimema” para captar la esencia de los memes en internet como fenómeno digital marcado no por la imitación, sino por la capacidad de proponer o contrarrestar un argumento discursivo a través de la interacción visual y también verbal. ¿Podría desarrollar esta idea del meme como “entimema” y no solo como imitación?

—Hay muchos ejemplos de ello. Tengo que usar nuevamente la referencia política a la campaña estadounidense. Cuando Trump en el primer debate dijo que los inmigrantes se están comiendo a los perros y a los gatos, fue convertido intencionadamente en memes por la campaña oficial de Trump. Pueden verse en el Instagram de Trump gatos con Trump sosteniendo un cartel que dice: “Kamala me odia”. Este es un argumento que tiene dos direcciones, esta es la cuestión. Por un lado, los que piensan que Trump es idiota o peligroso o lo que sea, lo ven como bromas y no como algo realmente serio. Sus partidarios lo ven muy claro, se trata de inmigración, codificado con un lenguaje categórico de supremacía racista sobre los inmigrantes haitianos, o quien quiera que vaya a ser el otro en esa práctica ideológica.

—¿Son una fuente de información los memes también?

—Absolutamente. Se siente como si estuviéramos hablando de un tema constante. Cuando fue el intento de asesinato de Donald Trump el 13 de julio de este año, me enteré primero por un meme. Era el meme de Matrix con el tipo esquivando las balas. Primero vi eso y luego vi mensajes de amigos. Por supuesto, todos tenemos esta experiencia en la que podemos enterarnos de algo que es real, pero a través de un meme.

—Al principio del libro usted dice: “Con los memes de internet tenemos la oportunidad de ver el discurso o los discursos en acción”. ¿Podría ampliar esta idea para nuestra audiencia?

—Sí, esto es algo que tomé prestado en cierto sentido del filósofo esloveno Slavoj Zizek. Es conocido por su trabajo sobre la ideología, dice que cuando crees que estás fuera de la ideología, estás dentro de ella. Como cuando crees que puedes salir de un sueño, pero el sueño sigue en marcha, a falta de una mejor explicación. El discurso es lo mismo que la ideología. Es solo la forma en que hablamos y lo expresamos. Ideología es un término muy abstracto, por eso en el libro hago un esfuerzo por decir, tal vez deberíamos dejar un poco el término abstracto de ideología y en su lugar fijarnos en algo que yo llamo práctica ideológica. Simplemente para recordarnos que es algo que se pone en práctica, que el discurso es la versión hablada, verbal, expresiva, de la práctica ideológica.

—Uno de los capítulos del libro trata sobre el poder discursivo de los memes en la cultura digital. ¿A qué se refiere con poder discursivo? ¿Cómo describe el poder discursivo en función de la ideología, la semiótica y la intertextualidad?

—Esta es una gran pregunta. Esta entrevista es una prueba del poder discursivo de los memes, ¿no? Nos han obligado o nos han animado a tener esta conversación. Otros han leído mi libro y lo han citado, y eso ha llamado la atención. Por supuesto, hay otros que también escriben sobre memes. En términos de ideología, se trata de las fuerzas sociales que determinan o limitan tu comportamiento. Tus ideas sobre Dios, el Estado, la madre, el padre, lo que está bien y lo que está mal. Todo ello está guiado en gran medida por la ideología. La semiótica es una rama de la lingüística que estudia el significado, cómo se construye el significado, pero cómo se construye visualmente. Y desde la tiktokificación de nuestras vidas en las redes sociales de internet, todo se ha vuelto increíblemente más visual. Por eso, aplicar un análisis semiótico a estas cuestiones me parece muy lógico y, además, parece proporcionar muchas respuestas. Intertextual significa simplemente que las referencias a la cultura popular, los ejemplos del mundo real, la nostalgia, todo esto puede hacer referencia entre sí dentro de la construcción de un meme. Tienes algo aparentemente nuevo, pero en realidad es solo una remezcla de algo que existía antes.

—Usted dice: “La cultura se vive, lo digital está programado”. ¿Cuánto modifica el concepto de cultura el término digital y qué significa la fusión de los dos términos?

—Es una muy buena pregunta y probablemente una de las mejores que he recibido sobre el tema. El otro día hablaba de esto con mis alumnos, que me preguntaron a qué me refería cuando hablaba de investigar la cultura digital. La cultura se vive en lo digital programado, sí. Pero somos todos nosotros los que tenemos conexión a internet, miles de millones, estamos dentro de la cultura digital, lo que significa que, diría provocativamente, no hay cultura sin lo digital. Eso se acabó. Me fui de vacaciones a una hermosa zona de Australia este verano y no tenía conexión a la red celular. Grabé videos y no pude subirlos. ¿Qué hice cuando volví a mi apartamento? Los subí. No hay forma de escapar. Tenemos esa necesidad de contar, de registrarlo, miedo a perdernos de algo. No quiero decir que no haya cultura sin lo digital necesariamente, sino que no podemos olvidar el impacto y la saturación de lo digital en lo que percibimos como cultura.

—Usted dice: “Un meme de internet no puede existir si no se refiere a algo más que el tema que contiene”. ¿Cuál es la importancia de la intertextualidad en la construcción de sentido del meme?

—Normalmente pueden ser dos cosas, a veces más. Lo que está en juego aquí es también el concepto de la narrativa mediática, esta es una parte de un punto importante. Básicamente, cada vez que ocurre algo en la realidad, los periodistas informan sobre ello y tienen que tomar decisiones sobre qué palabras utilizar para contar una historia. Escriben, son narradores basados ​​en hechos, pero en la era de los hechos alternativos, las noticias falsas y las teorías conspirativas, se pueden tener puntos de vista muy divergentes de la misma cosa básica que sucede, y los memes reflejan exactamente lo mismo. Sacarán referencias de la cultura popular o de la historia, referencias a dictadores, referencias a pánicos morales, o lo que sea, para apoyar el punto que intentan plantear dentro de la práctica ideológica de los memes.

—¿De qué manera el meme como práctica discursiva construye espacios de identidad?

—Memes e identidad. Esto es muy importante. En el libro, escribí sobre algunos aspectos de la extrema derecha, pero también sobre los LGBT. Trato de tomar dos movimientos ideológicos diferentes. Los memes pueden apelar a ciertas percepciones de identidad dentro de un grupo. Lo vemos muy bien con ciertos grupos teóricos de la conspiración, como QAnon en Estados Unidos, donde apelan a los temores sobre el abuso de menores, por ejemplo, e incluyen no necesariamente imágenes, pero lenguaje sobre ello o sugerencias al respecto para reforzar la identidad que ellos mismos necesitan reforzar. En otras palabras, la identidad rara vez es fija y sólida. Es algo en lo que tenemos que trabajar y averiguar, qué soy, qué aspecto tengo hoy, qué hago hoy. También lo hacemos como sociedad. Y cuando difundimos estos mensajes digitales, son como extensiones de nosotros mismos. Como dijo McLuhan, “el medio es el mensaje”. Los memes no son un medio, pero sin duda son mensajes eficaces para abordar también aspectos de la identidad.

—Usted también se especializa en las teorías de la conspiración. ¿Cuánto alimentan los memes estas teorías?

—Desafortunadamente, muy convenientemente y muy bien. De hecho, no fue aprobado, pero escribí un proyecto de subvención para Horizonte 2020, de la Unión Europea, voy a revisarlo y volver a presentarlo en otro lugar. Pero básicamente estoy convencido de que, basándome en mi trabajo previo en literatura, sospecho que somos capaces de enseñarnos unos a otros cómo creer en teorías conspirativas. En parte a través de memes, porque son muy fáciles de entender y difundir. Y tengo un muy buen ejemplo de pensamiento conspirativo en mi trabajo sobre el covid. Durante la pandemia se difundió un meme que decía algo así como, puede que me equivoque en el número: “Un millón y medio de personas mueren cada año por tuberculosis”. Y la afirmación era que no necesitamos vacunas ni los mandatos de distanciamiento social; entonces, ¿por qué con el covid? Las teorías conspirativas a menudo tienen algún aspecto de verdad. De hecho, en el tercer mundo, hay muertes masivas por tuberculosis, pero pierde el contexto de ese hecho cuando se aplica a una situación diferente como el covid, y la necesidad de distanciamiento social, el hecho de que en realidad era algo bastante global, todos lo experimentamos.

—¿Qué es exactamente un meme político?

—Un meme político es un meme que aborda algún aspecto discreto y específico de una práctica o ideología política que puede respaldar, apoyar, o rechazar algún aspecto de la plataforma política, una política en particular, o lo que sea. Para decir que un meme está siendo utilizado políticamente, haría dos distinciones. En primer lugar, hay que tener en cuenta el contenido, la sustancia y la intención. Y el contenido y la sustancia de un meme político es claramente político, mientras que un meme que simplemente se toma y se utiliza, como muchos de los memes sobre Joe Biden que muestran lo viejo y frágil que es, puede que no sean memes políticos per se, pero se utilizan estratégicamente para atacar y demás. Por lo tanto, forman más un arma retórica en lugar de un meme político per se. Pero escribo más sobre eso en el capítulo cuatro.

—Cito textualmente su libro respecto de los memes políticos: “La elección entre los miembros de la cultura digital participativa de expresar su acuerdo o rechazo de las realidades políticas en forma de meme de internet refleja las posibilidades tecnológicas de internet en un mundo asediado por el cambio político”. ¿Podría explicar esta idea de las posibilidades que brindan la tecnología y los cambios políticos?

—Escribí el libro entre 2017 y 2019, se publicó ese mismo año, reeditado en 2020, y publicado en español este año. Pero me parece que poco ha cambiado en términos de la forma en que los memes se utilizan y se propagan bastante estratégica e intencionalmente. Como las conocidas campañas de desinformación de Rusia para desestabilizar la Unión Europea y Estados Unidos. Diría que el aspecto tecnológico sigue siendo muy similar, si no más complicado, debido a plataformas como TikTok, no por alguna conexión con China. Cuando vas a Netflix o Amazon Prime o cualquiera de esas, tienes que hacer una elección consciente de qué ver. No es realmente así con TikTok. Simplemente miras, te presenta contenido e información. Hace poco reseñé un artículo que afirmaba que el aspecto lúdico de TikTok es muy parecido a los memes, que quizás nos estemos moviendo hacia un futuro en el que ciertas plataformas se convertirán en versiones diferentes del lenguaje y expresiones similares a memes como forma de interactuar con otros en línea. Es este espíritu lúdico de construcción de mundos que obtenemos de los juegos, también hay un aspecto de eso en los memes. Y creo que esto es algo que necesita ser investigado y de hecho, tengo la intención de hacerlo.

—Si los memes como “entimemas” son argumentos visuales que sugieren un mensaje cuya comprensión y recepción dependen de la capacidad del espectador para completar la información necesaria pero ausente, ¿qué es exactamente entonces un meme político?

—Tomemos, por ejemplo, uno de los memes a los que ya hice referencia cuando Trump dijo lo de “se están comiendo a los perros y comiendo a los gatos”. Había un post oficial con un gato generado por IA sosteniendo un cartel que dice: “Kamala nos odia”. ¿Quién es ese nosotros? Es como si el equipo de Trump usara astutamente esto del gato-perro para posicionar a sus propios partidarios, no como gatos y perros, sino como víctimas, como el objetivo de cualquier teoría conspirativa del Estado Profundo que quieras considerar. Y su intento de asesinato reforzó los conceptos de un Estado Profundo y que realmente hay una agenda en su contra. Llega a ese punto de lo que estás preguntando, no estoy seguro de haber respondido tu pregunta.

—Eliseo Verón fue un semiólogo argentino que repetía que el significado del mensaje lo termina dando el receptor. ¿Es la audiencia la que termina dándole el sentido implicado en el mensaje del meme?

—Exacto. Este es mi punto, tiene que terminarlo uno, y tienes que saber qué implica en realidad. Con el fin de hacer ese trabajo, yo mismo lo hice, se requiere mucha energía y esfuerzo para leer, si se quiere, la forma en que las diferentes partes expresan sus ideologías. Y tengo que hacerlo lo más objetivamente que pueda, manteniendo mis propias opiniones al margen. No meto mi propia política en ello en absoluto, en la medida de lo posible. Es muy importante para mí seguir siendo objetivo.

—¿Inaugura el meme una nueva era en la forma de hacer política?

—Creo que la victoria de Trump subraya eso. Este fue un asombroso e histórico regreso. Ningún presidente, desde Grover Cleveland en 1880, ha tenido dos mandatos no consecutivos. Su campaña en 2016 también utilizó intencionadamente memes. En 2008 con Obama, fue más de base, algo de uso de Facebook, también algo de publicidad en el entorno virtual, Second Life. Pero otros países están haciendo esto, también en la Unión Europea, Austria y otros lugares. Pero hay un aspecto intencional en ello porque es fácil, es rápido, es veloz. También hay otro aspecto, parecer genial. Es arriesgado intentar ser genial. Luego escribo sobre la semiótica de lo cool. Pero, si puedes conseguir ser genial, funciona.

—¿Usted vio algún meme sobre el presidente de Argentina, Javier Milei, que al igual que Trump, hace un uso constante de memes?

—Sí, he visto algunos y he considerado sumergirme profundamente en esa zona. Es interesante. Es como si algunos de ellos están intentando aplicar el mismo tipo de estrategia de Trump. Aquellos que lo posicionarían tal vez bajo una luz más favorable, y aquellos que podrían querer criticarlo, tal vez, también lo ataquen de la misma manera. Pero este es un punto importante, con el debido respeto a su país. Por supuesto, esto tiene sus raíces en sus propios contextos históricos y culturales, por lo que puede haber referencias que un forastero como yo no entienda.

—¿A qué se refiere con narrativa mediática y cómo los memes de internet la incorporan en la construcción de sentido?

—Las narrativas de los medios, como mencioné antes, para el periodismo se trata de contar historias. No me refiero a noticias falsas. Los verdaderos periodistas salen ahí fuera, obtienen los hechos y tienen que crear una narrativa en torno a ello. Esto no es información nueva. Lo que sí es nueva información, pensemos por un momento en una tragedia, hubo un tiroteo muy devastador en un club nocturno gay en Florida, llamado Pulse, hace unos años, en 2018, y frente al mismo evento, hubo dos narrativas mediáticas distintas, una a la derecha, que decía: “Esto es horrible, pero deberían haber tenido armas”. Alguien allí dice esto es un llamado a más armas. ¿Por qué no había alguien allí con un arma que podría haber detenido al tirador? Y por otro lado, tienes gente hablando exactamente del mismo evento, pero diciendo exactamente lo contrario. Es como si la realidad pareciera dividida a veces con las narrativas de los medios, dependiendo de quién lo lea. Porque estas historias que salen en Facebook, en The New York Times o lo que sea, son consumidas por la gente, pero tal vez no lo leyeron completo y lo comparten. Esto también, en cierto sentido, es refrescar sus propios puntos de vista ideológicos sobre las cosas. La gente se apegará a un tipo de narrativa mediática más que a otra debido a una disonancia cognitiva básica. Quieren historias que apelen a la forma en que ven la realidad. Y ese es uno de los peligros de los memes, francamente.

—Habló sobre los memes de Donald Trump y la importancia que tuvieron los memes en su campaña electoral, pero me gustaría un balance más profundo sobre la comunicación en la elección de Trump y su victoria de esta semana. ¿Podría compartir con nuestros lectores una reflexión sobre la estrategia en la campaña de comunicación de Trump, no solo sobre los memes?

—Cuando anunció su candidatura en 2022, si no recuerdo mal, no había ningún republicano importante ni prominente presente. Era como si el partido hubiera decidido de alguna manera tratar de seguir adelante. Mantuvo su tipo de estilo retórico, lo que él llama tejer y tal. Él teje a través de temas y así sucesivamente. Fue una estrategia brillante de su parte ir a ciertos podcasters, sin duda Joe Rogan. Me pregunto si hubo una oferta abierta a la campaña de Kamala Harris para hacer lo mismo. Pero eso fue brillante. También fue un poco valiente y arriesgado hacer un podcast de tres horas con el podcaster más conocido en el planeta probablemente. Aparte de los memes y todo eso, su retórica se ha vuelto más peligrosa y más descarada. Eso tiene un atractivo y tiene una habilidad para estar en el momento y vender a su público lo que necesitan oír. Que él pueda cumplir con eso es una cuestión completamente diferente. Pero logró algo que solo otro presidente ha logrado, ser derrotado y luego volver después de ser acusado, después de dos o tres, al menos dos, intentos de asesinato. Aunque no voté en esa dirección, hubo un momento, cuando fue su primer intento de asesinato, tengo que admitir, cuando vi la forma en que se puso de pie y la forma en que dijo, “lucha, lucha, lucha”, me conmovió, tengo que admitirlo. Pensé: “Dios mío, mira lo que podría haber pasado”. No estoy de acuerdo con su política, pero no pido un asesinato ni nada parecido. Es una nueva era de comunicación política, algo que comenzó en 2016, y obviamente ha vuelto con fuerza. Es un fenómeno que se mantiene con bastante fuerza, no va a desaparecer en el corto plazo. Este tipo de cosas, ya sea que estamos hablando de memes o este tipo de retórica lúdica y abrasiva, áspera, va a permanecer. No necesariamente como la norma, sino como una opción, porque él la convirtió en normativa.

—¿Son los memes elementos catalizadores de la polarización? ¿Cuál es la relación entre los memes y la polarización?, ¿son causa o consecuencia de ella o ambas cosas?

—¿Dónde compartimos los memes? Los compartimos en las redes sociales. Las redes sociales son operadas por compañías que quieren tu atención el mayor tiempo humanamente posible. Esto es impulsado por el afán de lucro, ¿verdad? Quieren obtener los máximos ingresos posibles. Esto está bien documentado por Cambridge Analytica, algunas de las más horribles imágenes que salen de Ucrania o Gaza, está bien documentado que las personas son provocadas y se mantienen enfocadas. Ya se trate de provocar ira, o si se trata de sexo o lo que sea, el punto es, no se trata solo de los memes, se trata del medio utilizado para compartirlos. No tendrían el mismo tipo de poder si las diferentes plataformas no estuvieran estructuralmente posicionadas o configuradas para hacer que suceda. Al mismo tiempo, los memes como forma de comunicación, como una forma de este tipo de expresión, son realmente buenos provocando, empujando, haciéndote reír. Incluso hacerte reír sobre algo que es trágico o triste. Lo hacen de una manera que parece segura y parece rápido y fácil de consumir. Pero puede que no haya mucha sustancia en ese mensaje. Es como comer muchas patatas fritas, no obtienes muchos nutrientes, pero en algún momento te saciarás.

—Los medios tradicionales también buscan rédito económico, pero en las redes sociales hay una tendencia al razonamiento dicotómico poniendo el énfasis en los extremos. ¿Concuerda con esto?

—Totalmente de acuerdo.

—¿Y por qué en los medios tradicionales había barreras para este sensacionalismo que no hay en los nuevos medios?

—Tuvimos una era de periodismo sensacionalista, amarillo lo llamábamos. Pero la interacción dinámica, el aspecto dinámico de las redes sociales en cualquier parte del planeta produce un contenido que se vuelve viral, que es provocador, que es ofensivo, o lo que sea. Y esta persona produce este contenido. Se sube a Facebook, Twitter, Instagram o TikTok, y el algoritmo sabe que eso va a hacer lo que quiere que ese tipo de contenido haga. Esa es una razón por la que los medios tradicionales, a los que te refieres, probablemente no fueron capaces de hacerlo, porque es un animal totalmente diferente en cierto sentido.

—Déjeme introducir una cuestión más general sobre internet y no solo las redes sociales. ¿Puede ser una ilusión la idea de que internet elimina la mediación? No necesitamos bancos para ahorrar dinero, no precisamos comercios porque podemos comprar objetos directamente online sin movernos de casa, no necesitamos los medios de comunicación porque podemos comunicarnos directamente con las personas que son fuente de información, los políticos por ejemplo, pero finalmente hay una super-megaintermediación porque, por ejemplo, Elon Musk cambió todo Twitter.

—Es un punto muy interesante. Finalmente, solía ser el periódico, una emisión, a veces un periodista en particular, alguien a quien seguir, como un Edward R. Murrow, allá por mediados de los 50, que tenía un nombre y una reputación de ser objetivo. Pero esto fue aislado a un empleado de una organización o la reputación de la organización. Pero cuando tienes a alguien como Musk que termina comprando una de las más populares plataformas de redes sociales del planeta, y lo aprovecha para difundir teorías conspirativas antisemitas y mentiras, es increíblemente problemático. Si se trata necesariamente de Twitter o X, no me gusta llamarlo X, es una nueva era de individualismo, la clase multimillonaria, básicamente. Es como si tuvieran un patio de recreo ahora. Tienen un área de juego donde pueden comprar cosas y jugar con ellas. Y también estoy de acuerdo con el sentimiento entre algunos periodistas en los Estados Unidos, de que por tener esta necesidad de su propio feed, de su propio contenido, aumentar las visualizaciones y tal. Eso también habla de la fragmentación social y el aislamiento provocados por el uso intensivo de las redes sociales. Hay una expresión alemana, en alemán es teufelskreis, un círculo vicioso.

—En otro de los capítulos del libro usted habla de los memes como una forma de arte y los relaciona con el dadaísmo y el surrealismo, que a la vez es una forma del absurdo. ¿En qué medida estos artilugios del mundo del arte sirven al poder discursivo del meme en la creación de significado?

—Seré lo más breve posible. Hay que empezar por el principio. Cuando surgió el dadaísmo, durante lo que ahora llamamos Primera Guerra Mundial, en aquel entonces se llamaba la Gran Guerra. Artistas, pensadores, poetas, estaban horrorizados por la percepción del fracaso de la civilización para prevenir tal catástrofe. Recurrieron a un tipo de expresión, que fue el dadaísmo. Se suponía que era un antiarte, pero sigue siendo arte. Lo que hicieron literalmente fue tomar pedazos de cosas, cuero, trozos de periódico, arte antiguo, enciclopedias, y lo juntaban como un pastiche, un montaje de diferente contenido. ¿No es exactamente lo que hacemos hoy con los memes, pero digitalmente? ¿No vivimos exactamente en tiempos muy difíciles? Hemos tenido pandemias, tenemos dos guerras al menos. Tuvimos afirmaciones de una posible guerra civil en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace la gente? Van a Netflix y se relajan, hacen ejercicio, se dan un atracón. Pero también producen memes, y estos memes se refieren a viejas prácticas que no están aisladas de internet, pero sí de la necesidad de expresarse artísticamente. Hay un concepto alemán llamado gesamtkunstwerk, que significa que es una obra de arte colectiva. Como la forma en que la gente reacciona al arte de Banksy. No todo el mundo lo produce, pero si se pudiera imaginar todo el mundo tomando parte en ella, eso es como una obra de arte colectiva. Cada vez que algo sucede, como, no sé, toda la locura y todo lo que va a pasar hasta la toma de posesión de Trump de nuevo, habrá un montón de ciclos de memes en cierto sentido. Hay una especie de acción colectiva en marcha, puede que se trate de hacerlo viral, puede ser sobre el miedo a perderse algo. Solo quería argumentar que si los vemos como una forma de arte que abre nuevas oportunidades de entendimiento, también nos recuerda que no tenemos que quedarnos en el ahora. Podemos ir al pasado, aprender de él y ver cómo se relaciona con el presente, si es que lo hace. Y creo que también podemos aprender de esa época en relación con la actual.

—¿Cuál sería su meme preferido de todos los memes?

—Tengo un favorito, un meme de la era covid. Está en uno de mis artículos. En el marco superior hay una mujer preguntando a su hijo mientras está conduciendo un coche, ¿qué pasa? Deja de gritar. Y dice entre paréntesis algo así como el resto del mundo prestando atención al distanciamiento social, usando una máscara, vacunándose. Y luego en la parte inferior está el niño gritando, y solo dice, gritos en Fahrenheit. Es una crítica a los Estados Unidos por estar bastante atrasado ​​en el mundo en términos de distanciamiento social, pero también en términos de un viejo sistema arcaico, el sistema de Fahrenheit como forma de lectura de la temperatura. Tengo muchos favoritos. Y he visto todo lo que puedas imaginar del ámbito de lo que podrías ver en términos de memes. Me gustan los que tienen humor que no es demasiado oscuro, porque he visto un montón de cosas muy oscuras. Tengo que tomarme un descanso después de un tiempo. Pero sí, me hacen esta pregunta a menudo. Siempre es difícil encontrar una buena respuesta.

