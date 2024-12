El “zar de la frontera” de Donald Trump anunció que restituirá la detención de familias migrantes

Donald Trump prometió la deportación de millones de extranjeros indocumentados durante la campaña presidencial y en las últimas horas, anunció que restituirá la detención de familias migrantes en Estados Unidos cuando asuma el poder el próximo 20 de enero del 2025 y advirtió que “prometen cumplirla” junto a un ex funcionario norteamericano, denominado como el “zar de la frontera .

Lo dijo Tom Homan, ex director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, considerado como el “arquitecto” de la polémica iniciativa que aplicó el magnate republicano durante su primer mandato.

Donald Trump eligió al exjefe de inmigración Tom Homan como "zar de la frontera"

Tom Homan fue terminante y manifestó que “serán las familias las que decidirán si son deportadas a sus países de origen junto con los menores o si los dejan en Estados Unidos” y los responsabilizó por “haber decidido tener un hijo y haberlo puesto en esa posición”.

El ex director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Tom Homan

El codirector legal de la ONG Make The Road New York, que trabaja con migrantes, Harold Solís, respondió que “es preocupante tener un presidente que habla de poner fin a la ciudadanía por nacimiento, algo que le afectará a todas las comunidades, no sólo a los nuevos migrantes”.

Homan explicó en una entrevista concedida al diario The Washington Post, que las autoridades migratorias detendrán a los adultos con hijos menores en centros con tiendas de campaña o carpas, similares a las que se utilizan durante las olas migratorias.

Qué hará Donald Trump con los inmigrantes

En relación con ello, Harold Solís alertó que “esto sacudirá los cimientos de nuestra sociedad, es aterrador”.

En esta línea, el director de comunicaciones de la Alianza Fronteriza por los Derechos Humanos, Alan Lizarraga, recordó cómo se sentía estar bajo la administración de Donald Trump y la calificó de “deshumanización” de la persona que “viene en busca de una vida mejor y ver a los niños separados de sus padres” y remarcó que “la amenaza es mayor”.

Donald Trump

El saludo navideño de Donald Trump: agresión a opositores y reafirmación expansionista

El Gobierno de Joe Biden cerró en 2021, poco después de su llegada al poder, los centros de detención para familias migrantes que operaban en Estados Unidos con cerca de 3.000 camas y que fueron abiertos durante el Gobierno de Barack Obama (2009-2017).

