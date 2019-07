Una youtuber fue arrollada por un camión mientras manejaba un monopatín eléctrico

Emily Hartridge, una reconocida youtuber de 35 años, perdió la vida al ser arrollada por un camión mientras circulaba en un monopatín eléctrico en el barrio londinense de Battersea, en el Reino Unido. El hecho ocurrió el viernes 12 de julio y la confirmación del deceso fue publicada en el perfil de Instagram de la mujer. La mujer contaba con más de 300 mil suscriptores y compartía videos de diferentes temáticas tales como salud; relaciones de pareja; salud mental y hacia referencia a hechos de su vida privada.

“Esto es algo horrible que decir en Instagram, pero sabemos que muchos de ustedes esperaban ver a Emily hoy y esta es la única manera de contactarlos a la vez. Emily estuvo involucrada en un accidente ayer y falleció. Todos la queríamos mucho y nunca la olvidaremos. Ella ha tocado tantas vidas que es difícil imaginar cosas sin ella. Era una persona muy especial”, sostiene el texto.

La Policía Metropolitana de Londres precisó mediante un comunicado que una mujer de unos 30 años estuvo involucrada en un accidente entre una patineta scooter eléctrica y un camión y murió en el lugar. Si bien las autoridades en un primer momento no revelaron la identidad de la víctima, el diario The Guardian confirmó que se trataba de Hartdridge.

La mujer comenzó a publicar hace siete años en su página de YouTube y compartía videos que titulaba “10 razones por las que…”, donde los temas iban desde sexo; salud física y mental; relaciones; amor y también aspectos de su vida personal. Hace poco tiempo, había decidido congelar sus óvulos. Su último posteo se tituló "10 razones para tener un novio más joven", y estuvo basado en el hecho de que su novio, llamado Jacob Hazell, es ocho años menor que ella.

Hartridge además, incursionó como actriz en las series de televisión Sketch My Life y en Oh S ** t I'm 30. Contaba con más de 340.000 suscriptores en YouTube y participaba de diferentes encuentros y charlas con sus seguidores.

We're deeply saddened to learn about the tragic loss of a truly talented British creator, Emily Hartridge. Our thoughts and condolences go out to all of her loved ones and fans.