Excongresista estaba presa, la llevaron al dentista y se escapó

La excongresista colombiana Aída Merlano, quien cumple una condena a 15 años de cárcel por la compra ilegal de votos para las elecciones al Congreso de 2018, se fugó del consultorio médico al que fue llevada con custodia para tener una cita con el ortodoncista el lunes 1 de octubre de 2019. Para el escape, usó una soga y contó con un cómplice que la esperó en moto en las afueras del lugar.

La custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) de Colombia, encargados de trasladar a la mujer, revelaron que ellos esperaron fuera de la sala hasta que terminara la consulta. Cuando el médico que la atendió salió del lugar le preguntaron por Merlano y éste dijo que se encontraba en el interior de la misma. Acto seguido, las autoridades ingresaron al lugar pero ya era tarde: se había fugado, según consignó el medio local El Tiempo.

Al inspeccionar en detalle la habitación notaron que para huir, la condenada utilizó una soga que iba desde el tercer piso donde se encontraba el consultorio, hasta la planta baja del edificio. Al asomarse, llegaron a ver a Merlano subirse a una moto que la esperaba y que era conducida por un repartidor de delivery.

"El Inpec se permite informar la fuga de Aída Merlano durante una cita médica odontológica en un centro médico del norte de Bogotá. Avanza la investigación", detallaron en las redes sociales de la entidad al trascender la noticia de la fuga.

Asimismo aseguraron que, con el apoyo de la Policía de Colombia y todos los equipos de seguridad, llevan adelante el denominado "Plan Candado para recapturar a la interna Aida Merlano".

Video. El momento del escape quedó registrado por una cámara ubicada en el interior del centro de salud. En la misma se observa como de imprevisto cae una soga, la mujer desciende por ella con un lo que parece ser un maletín en una de sus manos, y como si nada, se sube a una moto que la esperaba a pocos metros.

Burla en redes. Por lo insólito de su escape, muchos usuarios de redes sociales comenzaron a publicar los ya conocidos memes, para hacer referencia a la situación de la exsenadora y también para criticar a la seguridad que la custodiaba.

