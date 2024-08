Una rehén israelí reveló que sufrió las bombas de las FDI y que fue golpeada por sus captores de Hamás

Una joven israelí rescatada por el ejército tras 246 días como rehén de Hamas explicó el miércoles que, durante el cautiverio en la Franja de Gaza, pensó que cada noche iba a ser su última. También reveló que fue golpeada “en todas partes del cuerpo” por sus captores de Hamás, que no recibió asistencia médica, y que incluso sobrevivió de milagro un bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

"Cada noche me iba a dormir y pensaba que esa ´podía ser la última noche de mi vida", contó Noa Argamani a periodistas en Japón, donde está de viaje con su padre. Hasta el rescate "no llegué a creer que podría sobrevivir", expresó la joven de 26 años en un encuentro con algunos medios. "Que esté todavía aquí sentada con ustedes es un milagro", consideró.

Noa Argamani habló en Japón sobre el cautiverio

“Tuve cortes en la cabeza, me golpearon en todas partes del cuerpo, nunca me brindaron ayuda médica hasta que fui rescatada”, narró. “Durante todo el tiempo que estuve secuestrada, no supe si mis padres conocían mi destino”, agregó Argamani, cuyo mayor temor era no reencontrarse con su madre, quien tenía cáncer metastásico y a quien llegó a acompañar en sus últimos días a principios de julio.

Además, relató que la casa en la que permaneció secuestrada fue bombardeada por las FDI, y como resultado de ese ataque murió el rehén Yossi Sharabi. Dos días después, estableció Argamani, otro de los rehenes, Itai Svirsky, fue asesinado por un integrante de Hamas. “Dos de mis amigos fueron asesinados en cautiverio y no regresaron con sus familias”, lamentó. "Avinatan, mi novio, está todavía allí y tenemos que traerlo de vuelta antes de que sea demasiado tarde. No queremos perder a más gente de la que ya hemos perdido", afirmó la joven.

El secuestro de Argamani

Noa Argamani fue secuestrada en el festival de música electrónica Nova el 7 de octubre durante el ataque de Hamas contra el sur de Israel que desencadenó la guerra. Rápidamente se convirtió en un símbolo de los 251 rehenes tomados por los combatientes islamistas, al viralizarse un video suyo detrás de una moto implorando "¡No me maten! ¡No me maten!".

En el video también se ve a su pareja, Avinatan Or, un ingeniero al que los milicianos conducen a otro lugar. Sin embargo, el horror para ella había comenzado horas antes. Cuando los hombres armados irrumpieron en la zona de desierto donde se realizaba el festival y comenzaron a abrir fuego, la joven llegó a enviar un mensaje desesperado a una amiga diciendo que estaba en un estacionamiento y "no podía salir", a lo que su amiga respondió: "Escondete. Avisame que todo está bien".

Horas más tarde, le escribió a su amiga: "No tenemos auto". Esa fue la última vez que los amigos y la familia de Noa supieron de ella, antes de que apareciera el reconocido video. Luego de esa imagen, poco se supo de ella. Hasta que a mediados de enero, Hamas difundió una filmación donde se la observa demacrada, hablando sobre los rehenes que murieron por los ataques aéreos israelíes, y pidiendo frenéticamente a su país que los lleve de regreso a casa.

Las fuerzas especiales israelíes liberaron a Argamani y a otros tres rehenes en una operación en el campo de refugiados gazatí de Nuseirat el 8 de junio. De los 251 rehenes tomados por Hamás, 105 siguen retenidos en el interior de la Franja de Gaza, según el ejército israelí, que da por muertos a 34 de ellos. La joven recientemente viajó a Washington, Estados Unidos, con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para presionar a los políticos para que trabajen para alcanzar un acuerdo de liberación de rehenes.

