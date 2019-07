El fiscal Robert Mueller dice que su investigación no exonera a Donald Trump

Robert Mueller se presentó este miércoles 24 de julio ante el Congreso de Estados Unidos para responder preguntas relacionadas a su informe sobre la injerencia rusa en la campaña electoral estadounidense de 2016 y la supuesta obstrucción a la justicia del presidente Donald Trump. El fiscal especial anticipó que su reporte "no exonera" al actual mandatario estadounidense. Incluso, al ser consultado sobre si "el presidente puede ser procesado por delitos de obstrucción a la justicia luego de que deje la Oficina Oval", respondió que sí.

La comparecencia podría dañar las aspiraciones reeleccionistas del republicano e incluso dar fundamento a un proceso para su destitución. Momentos antes de que comenzara la audiencia, Trump acudió a su foro favorito, Twitter, para rebatir las acusaciones.

So Robert Mueller has now asked for his long time Never Trumper lawyer to sit beside him and help with answers. What’s this all about? His lawyer represented the “basement server guy” who got off free in the Crooked Hillary case. This should NOT be allowed. Rigged Witch Hunt!