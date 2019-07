Estallaron los memes de Boris Johnson, el primer ministro británico que se parece a Trump

Boris Johnson se consagró este martes 23 de julio como el próximo primer ministro del Reino Unido y el sucesor de Theresa May, que anunció su renuncia al cargo. Si bien uno de los mayores desafíos que tendrá el historiador y periodista de 55 años será lograr el Brexit, por estos días la noticias que más trascendió sobre él es su parecido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las redes sociales no se quedaron afuera con los memes.

"BoJo", como lo llaman, fue alcalde de Londres y ministro de Relaciones Exteriores. Su principal opositor en la contienda fue Jeremy Hunt, de 52 años, su sucesor al frente de la diplomacia británica, al que se impuso con el 66% de los votos del partido (92,153) frente a los 46,656 de su rival, en una elección interna que tuvo un 87,4% de participación.

Una desastrosa elección de la militancia de un partido Conservador en descomposición. Boris Johnson, el Trump británico, quien inventó noticias como periodista e insultó minorías como Ministro, será el nuevo jefe del gobierno. Un peligroso piloto en la recta final del Brexit. pic.twitter.com/swsZ9DCLl8 — Javi López (@fjavilopez) July 23, 2019

Lejos de tener miedo al ridículo, Boris llamó la atención mediática en 2012, cuando siendo alcalde de Londres se colgó de un cable sosteniendo dos banderas de Gran Bretaña para celebrar la primera medalla de oro británica en los Juegos Olímpicos. "Una desastrosa elección de la militancia de un partido Conservador en descomposición. Boris Johnson, el Trump británico, quien inventó noticias como periodista e insultó minorías como Ministro, será el nuevo jefe del gobierno. Un peligroso piloto en la recta final del Brexit", aseguró un usuario de Twitter con la foto mencionada.

WTF !!!



Pensé que era una parodia de Trump, ¡Pero no!, es el nuevo primer ministro de Reino Unido: Boris Johnson#FelizMartes pic.twitter.com/kWBHnnMLY6 — Joe Black 🔥🔥🇲🇽🔥🔥 (@Dimopulos_) July 23, 2019

Para alentar la imaginación del público, tras la designación de Boris llegaron las felicitaciones del mismo Trump. "Felicitaciones a Boris Johnson por convertirse en el nuevo Primer Ministro del Reino Unido. ¡Será genial!", expresó en su cuenta de Twitter.

Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2019

Cabe recordar que el flamante Primer Ministro tiene el apoyo de Trump. Para el mandatario, Boris Johnson, hará un "gran trabajo", dijo a la prensa luego de una conversación telefónica que mantuvieron. "Me gusta", agregó Trump a periodistas en el Despacho Oval. En mayo de 2019, Trump había renovado sus críticas de larga data a May, al asegurar que ella había hecho "un trabajo muy malo" en la ejecución del Brexit, e indicó que Johnson arreglaría el "desastre". "Es un tipo diferente, pero dicen que yo también lo soy. Creo que tendremos una muy buena relación", opinó el mandatario estadounidense.

Congrats UK... you now have your very own orange buffoon running things. Good luck. You’re gonna need it... #BorisJohnson #Trump pic.twitter.com/4mJXVOrDYf — Andy Ostroy (@AndyOstroy) July 23, 2019

UK 🇬🇧: BBC BREAKING NEWS: IT’S OFFICIAL THE UK & BORIS JOHNSON IS TRUMPS BI*CH



Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿: get your bag people we are leaving



Me: Scotland, take me with! pic.twitter.com/RIPKYWxEVm — 🖤sylvie (@SassyGirlBoss) July 23, 2019

DR/FeL