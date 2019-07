Amigo de Trump y defensor del "brexit duro": quién es Boris Johnson, el nuevo primer ministro británico

Boris Johnson se consagró este martes 23 de julio como el próximo primer ministro del Reino Unido y el sucesor de Theresa May, que anunció su renuncia al cargo el pasado 7 de Junio de 2019. El historiador y periodista de 55 años usará su optimismo para tratar de quebrar el estancamiento de tres años de negociaciones fallidas sobre el Brexit.

"BoJo", como lo llaman, fue alcalde de Londres y ministro de Relaciones Exteriores. Su principal opositor en la contienda fue Jeremy Hunt, de 52 años, su sucesor al frente de la diplomacia británica, al que se impuso con el 66% de los votos del partido (92,153) frente a los 46,656 de su rival, en una elección interna que tuvo un 87,4% de participación.

El flamante jefe del Partido Conservador y se presentará el miércoles ante la reina Isabel II, quien le confiará la responsabilidad de formar el Gobierno, y luego se apersonará frente la puerta negra del 10 de Downing Street, residencia oficial del primer ministro en Westminster.

Favorito en los sondeos y entre los militantes del Partido Conservador desde que Theresa May anunció su alejamiento del cargo, Johnson derrotó este martes al actual ministro de Relaciones Exteriores en las elecciones primarias del partido. Ahora el exalcalde de Londres tendrá ahora que enfrentarse de inmediato a los 27 líderes de la Unión Europea y a su propio parlamento.

Johnson tendrá dificultades internas frente a un sector de su agrupación, en desacuerdo con su estrategia sobre el Brexit, y la crisis diplomática con Irán por la captura de petroleros británicos en el Golfo.

Boris Johnson será el próximo primer ministro británico y le puso fecha al brexit: 31 de octubre

Pero su principal desafío será sin dudas el brexit, el problema que mantiene en crisis política al Reino Unido hace tres años y "agrieta" a la opinión pública británica. La cuestión obligó a renunciar a dos de sus antecesores: primero David Cameron dimitió el 23 de junio de 2016 ante el inesperado resultado a favor del "si" por escaso margen. Y Theresa May se alejó del cargo el mes pasado, luego de fracasar en los numerosos intentos de llegar a un acuerdo para una salida coordinada con la Unión Europea.

Entre sus promesas, el exalcalde de Londres asegura poder sacar al país de la UE antes de la fecha límite del 31 de octubre, algo que se pospuso ya en dos ocasiones, y promete hacerlo con o sin acuerdo. Para lograrlo se muestra optimista: "Donde hay voluntad, hay solución", dice.

Días atrás, incluso, hizo una comparación entre el proceso del Brexit y el primer paso del hombre en su llegada a la Luna. "Si ellos pudieron regresar a la atmósfera terrestre en 1969 con un código informático artesanal, podremos resolver el problema de un comercio sin fricciones en la frontera de Irlanda del Norte", escribió en una columna en el diario Telegraph.

Crisis local y en el extranjero: los desafíos del sucesor de Theresa May

Sus opositores están alarmados de cómo Johnson cuestiona los puntos más delicados y complejos del Brexit, y cuestionan incluso su atención a los detalles en sus cargos anteriores. En las calles, además, decenas de miles de personas salieron el sábado 20 de julio para decir "Sí a Europa", y "No a Boris".

Recuerdan que como ministro de Relaciones Exteriores tergiversó el caso de una mujer británico-iraní detenida en Teherán, y como alcalde de Londres, se lo acusa de apoyar grandes proyectos que resultaron ser fracasos.

Pese a eso, algunos de los que trabajaron con él mientras estaba al frente de Londres entre 2008 y 2016, dicen que en su equipo se rodeó de gente talentosa en su candidatura a Downing Street. El ex jefe de personal Edward Lister y el ex jefe de comunicaciones Will Walden volvieron a acompañarlo en su postulación para las elecciones. Su campaña también incluye a muchos diputados y ministros actuales y anteriores.

Me gusta, va a arreglar el desastre, dijo Donald Trump sobre Boris Johnson

Por otro lado, el flamante Primer Ministro tiene el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Para el mandatario, Boris Johnson, haría un "gran trabajo", dijo a la prensa luego de una conversación telefónica que mantuvieron. "Me gusta", agregó Trump a periodistas en el Despacho Oval.

En mayo de 2019, Trump había renovado sus críticas de larga data a May, diciendo que ella había hecho "un trabajo muy malo" en la ejecución del Brexit, e indicó que Johnson arreglaría el "desastre". "Es un tipo diferente, pero dicen que yo también lo soy. Creo que tendremos una muy buena relación", opinó el mandatario estadounidense.

A.G./F.F.