Boris Johnson a Downing Street: los británicos se preparan para un premier imprevisible

Los británicos conocerán este martes el nombre del sucesor de la primera ministra británica conservadora, Theresa May, un puesto que parece asegurado para el polémico Boris Johnson cuya victoria reforzaría un posible Brexit sin acuerdo. Favorito en los sondeos y entre los militantes del Partido Conservador, Boris Johnson vio el domingo un adelanto de las dificultades que le esperan. El ministro de Finanzas, en desacuerdo con su estrategia sobre el Brexit, anunció que si ganaba dimitirá.

Johnson, de 55 años, exministro de Relaciones Exteriores, se opone en esta carrera a Jeremy Hunt, de 52 años, su sucesor al frente de la diplomacia británica. Los 160.000 miembros del Partido Conservador deberán decidir entre los dos y las votaciones se cerrarán este lunes antes del anuncio de los resultados el martes por la mañana.

El vencedor será designado jefe del Partido Conservador y se presentará el miércoles ante la reina Isabel II, que le confiará la responsabilidad de formar gobierno. Principal protagonista de la victoria del Brexit en el referéndum del 23 de junio de 2016, el exalcalde de Londres no descarta una salida de la Unión Europea (UE) sin acuerdo el 31 de octubre, fecha de la salida, inicialmente prevista el 29 de marzo.

Una estrategia inaceptable para el ministro de Finanzas, Philip Hammond, un peso pesado del ejecutivo: "Si suponemos que Boris Johnson se convierte en el próximo primer ministro, entiendo que sus condiciones para estar en su gobierno incluirán la aceptación de una salida sin acuerdo el 31 de octubre, y es algo a lo cual nunca podré adherirme", declaró en la BBC.

Boris Johnson, un excéntrico para gobernar el Reino Unido

"Humillación"

El ministro señaló que dimitirá antes incluso de que le pidan dejar la cartera, o de que sus funciones se detengan de facto con el fin del gobierno de May. "Estoy seguro que no voy a ser destituido porque voy a renunciar antes", dijo. "Es muy importante que el primer ministro pueda tener un ministro de Finanzas con una línea muy cercana a la suya, por lo tanto tengo la intención de presentarle mi renuncia a Theresa May antes de que vaya al palacio a presentarle su propia renuncia el miércoles" a la reina, explicó Hammond.

Aunque era improbable que Hammond permaneciese en el cargo en caso de victoria de Boris Johnson, sus declaraciones demuestran la oposición a la que se enfrenta este último, pero también el temor que puede inspirar un "no acuerdo". Abandonar bruscamente el bloque europeo constituiría una "humillación", estimó el ministro de Justicia, David Gauke, que anunció igualmente en el Sunday Times que dimitirá si gana Johnson.

"No a Boris"

El futuro primer ministro tendrá la ardua tarea de triunfar ahí donde May fracasó: aplicar el Brexit en un país todavía profundamente dividido sobre la cuestión, tres años después del referéndum. Como muestra, las decenas de miles de personas que salieron el sábado a las calles de Londres para decir "Sí a Europa", y "No a Boris". "Dice tonterías, promete tonterías y hace lo que le place", dijo en referencia a Boris Johnson un manifestante, Michael Fowler.

El futuro jefe del gobierno deberá además encargarse de las tensiones en el Golfo, y de la captura por parte de Irán del "Stena Impero", un petrolero de bandera británica. Personaje excéntrico y polémico, Johnson suscita una profunda animadversión entre los opositores al Brexit, muchos de los cuales consideran que su apoyo a abandonar la UE en 2016 no fue más que un instrumento de sus ambiciones personales.

"Si tiene buena gente a su alrededor, irá bien", dijo Sue Busby, de 67 años de edad, una militante del Partido Conservador que parece decidida a impulsar a Johnson hasta el poder. Sin embargo, sus detractores están alarmados de cómo Johnson batalla con los puntos más delicados y complejos del Brexit, y cuestionan su atención a los detalles en cargos anteriores.

Como ministro de Relaciones Exteriores, tergiversó el caso de una mujer británico-iraní detenida en Teherán, y como alcalde de Londres, se le acusa de apoyar grandes proyectos que resultaron ser costosos fracasos. Algunos de los que trabajaron con él mientras dirigía Londres de 2008 a 2016 dicen que se rodea de gente talentosa.

"Aunque asume el control, y su visión prevalece, es bueno delegando", dice Victoria Borwick, quien sirvió por tres años como vicealcaldesa. Otro antiguo colega, que pidió permanecer en el anonimato, dijo que Johnson era "muy, muy, muy visionario". "Una vez que tenía un equipo en el que confiaba, te dejaba hacer", aseguró. Aunque podía dominar los detalles cuando era necesario, en algunas cuestiones, "hay un elemento de improvisación" en él, añadió.

Puntos de vista encontrados

Johnson se rodeó de algunos miembros de su antiguo equipo de Londres para ayudarlo en su candidatura a Downing Street, incluyendo al ex jefe de personal Edward Lister y al ex jefe de comunicaciones Will Walden. Su campaña también incluye a muchos diputados y ministros actuales y anteriores. El resultado es que lidera un grupo de personas que no siempre están de acuerdo.

Johnson prometió sacar al Reino Unido de la UE con o sin acuerdo el 31 de octubre, y dice que todos sus ministros deben secundar este principio pero sus partidarios de la campaña van desde el euroescéptico de línea dura Jacob Rees-Mogg hasta el Secretario de Salud Matt Hancock, quien anteriormente dijo que no creía que salir sin acuerdo de la UE sea una política viable.

"Mucha de esa gente buscará recompensas en términos de empleos en el gobierno" si gana, señala Catherine Haddon, de la organización de análisis Instituto para el Gobierno. "Hay muchos puntos de vista sobre lo que Theresa May hizo mal y cómo se deben hacer las cosas de manera diferente", indica.

A pesar de comenzar la carrera con una gran ventaja, el equipo de campaña de Johnson juró a lo seguro, limitando sus apariciones en los medios de comunicación y atenuando su retórica. Cuando era alcalde, su personal también trató de mantenerlo alejado de ciertas situaciones delicadas, según el periódico Evening Standard de Londres.

"Nunca se reunió directamente con los sindicatos ferroviarios como alcalde, por ejemplo. Lo mantuvieron alejado porque sabían que saldría mal", informó. Johnson se enorgullece de su trayectoria en Londres, señalando los bajos niveles de delincuencia durante su mandato y la inversión en transporte y vivienda como prueba de su capacidad para hacer las cosas.

Pero los críticos citan proyectos costosos como el teleférico que cruza el río Támesis, o el puente-parque sobre el río finalmente abandonado, así como su decisión de comprar tanquetas con cañones de agua que la policía no estaba autorizada a usar. Un partidario de Johnson dijo que el teleférico estaba infrautilizado porque estaba en el lugar equivocado, lo cual insistieron en que no era culpa del exalcalde.

Para sus críticos, esta dependencia excesiva de su equipo es el meollo del problema. Steve Norris, ex candidato conservador a la alcaldía de Londres, dijo al diario The Guardian: "Es un gran orador, pero un pésimo gestor".

