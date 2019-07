La construcción en el Reino Unido registra el peor mes desde 2009

David Goodman

La producción de la construcción en el Reino Unido cayó en junio de 2019 al ritmo más rápido desde la crisis financiera debido a que una mayor incertidumbre política y económica afectó la demanda.

El índice de actividad de IHS Markit cayó al 43,1 el mes pasado, contrarrestando las expectativas de los economistas de un ligero aumento. En junio se registró la caída más rápida en la construcción de viviendas en tres años, una sexta caída consecutiva en la actividad comercial y el peor mes para nuevos pedidos en más de diez años, según Markit.

El índice general retrocedió desde 48,6 en mayo y cotizaba por debajo del umbral de 50 que indica una expansión por cuarta vez en cinco meses. La lectura, la peor desde abril de 2009, se suma a un informe pesimista similar del sector manufacturero el lunes, que mostró la mayor contracción desde 2013.

Los datos ponen de relieve el coste de la incertidumbre del brexit sobre la economía del Reino Unido a medida que la nación se encamina a su nueva fecha de salida del 31 de octubre, en medio de las crecientes preocupaciones de una retirada sin acuerdo.

Caía de la construcción en el Reino Unido.

La Oficina de Estadísticas Nacionales británica informó que la economía se contrajo un 0,4% en abril, ya que el impacto de la acumulación de existencias antes de la fecha límite inicial se evaporó. El Banco de Inglaterra no espera un crecimiento en el segundo trimestre. Markit publicará un indicador similar para la industria de servicios, el principal sector para el Reino Unido, el miércoles.

En el escenario político, el clima tampoco es favorable. Hace unos días, Boris Johnson se negó a descartar la suspensión del Parlamento para forzar un brexit sin acuerdo, en un desafío directo a los legisladores que intentan encontrar una manera de impedir que el próximo primer ministro británico lo haga. Sería una "locura absoluta" decirle a la Unión Europea que un no acuerdo ya no es una opción, por lo que el Parlamento debe seguir disponible, dijo el favorito como remplazo de Theresa May el jueves por la tarde.

Johnson prometió que si gana la carrera del Partido Conservador para convertirse en primer ministro, se asegurará de que el brexit ocurra antes del 31 de octubre "pase lo que pase". Dice que sacará al Reino Unido del bloque, incluso si no logra negociar un acuerdo que el Parlamento apruebe antes de esa fecha límite. "No preveo en particular las circunstancias en las que sería necesario prorrogar el Parlamento, ni me atrae contemplarlo".