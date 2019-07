En medio de negociaciones tensas, la Unión Europea prepara una nueva oferta para el brexit

Ian Wishart

Una reunión de los principales negociadores del brexit la semana pasada fue uno de los encuentros más difíciles de los últimos tres años, según funcionarios europeos, quienes se preparan para conversaciones más hostiles con el próximo gobierno británico.

La parte de la UE está sopesando las posibles concesiones que podría ofrecer al Reino Unido para evitar un brexit sin acuerdo caótico, según funcionarios europeos que hablan bajo condición de anonimato.

Pero el encuentro entre el secretario de Brexit, Stephen Barclay, y el principal negociador para el brexit de la UE, Michel Barnier, en Bruselas, podría endurecer la postura de la UE, lo que dificulta encontrar una salida al punto muerto. Dos funcionarios dijeron que el Reino Unido parecía estar intentando acosar a la UE para que hiciera concesiones.

Llegó el "Día D" para el Brexit: Reino Unido busca aprobar la salida de Europa

Un portavoz del Departamento de Brexit del Reino Unido dijo que la reunión había sido "constructiva".

El lado de la UE está preparado para la perspectiva de que Boris Johnson, alguien a quien ven como un populista indigno de confianza, se convierta en primer ministro. Johnson está tomando una línea más dura que la primera ministra, Theresa May, y prometió dejar el bloque el 31 de octubre, con o sin acuerdo.

El favorito Johnson –o quizás su rival de menor perfil, Jeremy Hunt– tomará el cargo la próxima semana.

Ambos candidatos a primer ministro del Reino Unido prometieron renegociar el backstop irlandés, la parte más tóxica del acuerdo para el brexit negociado por May. Ambos están dispuestos a aceptar una salida sin acuerdo si el bloque no negocia. La UE dice que el acuerdo no está sujeto a renegociación.

Incluso en privado, los funcionarios de la UE hacen eco de esa línea. Pero hay discusiones tempranas a nivel interno sobre un paquete de medidas que apuntarían a hacerlo más aceptable en el Reino Unido, de modo que el próximo primer ministro tenga la oportunidad de hacerlo ratificar por un Parlamento dividido.

Pase lo que pase con el brexit, estos son los daños hasta ahora

Se queda corto en lo que ambos hombres han dicho que quieren durante la campaña y podría incluir:

Nuevos compromisos de buscar soluciones tecnológicas para la frontera irlandesa y avanzar rápidamente hacia un acuerdo comercial completo con el Reino Unido, basado en un paquete de arreglos que May ganó en Estrasburgo en marzo.

Un vínculo formal entre lograr un futuro acuerdo comercial posterior al brexit y el pago del acuerdo financiero del Reino Unido, estimado por el gobierno británico en 39.000 millones de libras.

Una nueva oferta para hacer que el backstop aplique solo a Irlanda del Norte –en lugar de a todo el Reino Unido–, la cual May rechazó originalmente.

Una nueva redacción de la "declaración política" sobre las relaciones futuras, de modo que resalte la política comercial global independiente del Reino Unido.

El bloque desconfía de ofrecer a Hunt, y particularmente a Johnson, mucho más de lo que dio a May. Sin embargo, los funcionarios dicen que todavía les quedan algunas municiones, ya que retuvieron algunas concesiones cuando se hizo evidente que May probablemente no obtendría la aprobación del Parlamento, sin importar lo que le dieran.

Los funcionarios están abiertos a retrasar el brexit más allá del 31 de octubre. Las discusiones entre diplomáticos indican que es muy poco probable que la UE obligue a Gran Bretaña a salir del bloque sin un acuerdo, una visión reforzada por los comentarios de la presidente designada de la Comisión Europea.

"Si se requiere más tiempo, y si se brindan buenas razones, apoyaré una extensión adicional", dijo el lunes Ursula von der Leyen en una carta a los legisladores de la UE.

JPA CP