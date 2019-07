Trump, ofendido por las críticas del embajador británico en Washington

Donald Trump tuiteó hoy que no recibirá nunca más al embajador británico ante la Casa Blanca, Sir Kim Darroch, después de que un diario de Londres divulgara cables reservados enviados por el diplomático al gobierno de Theresa May, en los que califica de "inepto" al presidente norteamericano y asegura que la Casa Blanca es "disfuncional".

"No conozco al embajador, pero no es apreciado ni estimado en Estados Unidos. No trataremos más con él”, tuitéo el presidente luego del escándalo provocado por la revelación de los dichos de Darroch.

Pero Trump no se quedó ahí y arremetió también contra la premier Theresa May, que en los próximos días dejará su cargo después de fracasar en repetidas ocasiones en lograr que el Parlamento británico le apruebe el acuerdo para el Brexit que alcanzó con la Unión Europea.

"Soy muy crítico de la forma en la que el Reino Unido y la primera ministra Theresa May manejaron el Brexit. Qué desastre crearon ella y sus representantes", escribió el presidente en su tuit.

El episodio ha tensado aún más las relaciones entre Londres y Washington, afectadas en varias ocasiones por agresivas declaraciones de Trump, en su mayoría a través de Twitter, sobre la forma en la que el gobierno de May enfrentó el Brexit o los atentados terroristas que sufrió en los últimos años.

El gobierno británico buscaba hoy al responsable de la filtración de los cables, que fueron despachados en 2017, en los que Darroch describe al gobierno de Trump como "disfuncional" y al presidente como "inepto" y "torpe" y que la única forma de comunicarse con él era siendo "simple y brutal".

En ese momento, el diplomático aseguraba no creer "que esta administración llegue a ser algún día razonablemente competente".

Según el New York Times, el objetivo de la filtración no era Darroch, si no su sucesor designado, Mark Setwill, al que los conservadores británicos favorables al Brexit lo ven como demasiado blando ante la salida de la Unión Europea.

I have been very critical about the way the U.K. and Prime Minister Theresa May handled Brexit. What a mess she and her representatives have created. I told her how it should be done, but she decided to go another way. I do not know the Ambassador, but he is not liked or well....