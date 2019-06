Donald Trump aterriza en Londres con escándalo: llamó perdedor al intendente Sadiq Khan

El presidente estadounidense, Donald Trump, llegó el lunes 3 de junio al Reino Unido para una visita de Estado de tres días que ya comenzó con polémica. El empresario insultó al intendente de la ciudad de Londres, el laborista Sadiq Khan, antes incluso de bajar del avión.

El vuelo del republicano llegó a primera hora de esta mañana al aeropuerto londinense de Stansted. Antes de tocar tierra, el presidente estadounidense ya dejó uno de sus incendiarios tuits en el que se refirió al intendente de la capital británica en términos muy duros.

"Sadiq Khan que ha hecho un trabajo horrible como alcalde de Londres, fue tontamente 'asqueroso' con la visita del presidente de Estados Unidos, de lejos el aliado más importante del Reino Unido. Es un perdedor total que debería centrarse en los índices de criminalidad en Londres, no en mí", subrayó en su cuenta de Twitter personal.

....Kahn reminds me very much of our very dumb and incompetent Mayor of NYC, de Blasio, who has also done a terrible job - only half his height. In any event, I look forward to being a great friend to the United Kingdom, and am looking very much forward to my visit. Landing now!