Donald Trump visita a la reina Isabel II en un viaje de 20 millones de euros

El presidente estadounidense Donald Trump inicia este lunes su segundo viaje oficial al Reino Unido, un viaje histórico que podría costar más de 20 millones de euros, a raíz de las medidas de seguridad para crear un cordón impenetrable alrededor del líder republicano. El mandatario, invitado por la reina Isabel II, llegará a Londres junto a su esposa Melania Trump, todos sus hijos y sus nueras, lo que requiere un segundo plano de estrategias de custodia según informó la cadena BBC. En 2018, se reservaron alrededor de 750 habitaciones para alojar a su séquito, según The Times.

La visita estatal estará rodeada de una sofisticada red de seguridad para un viaje de tres días de duración en el que será recibido por la premier Theresa May y la reina Isabel. La Policía Metropolitana de Londres dijo que dispone de un "equipo de mando muy experimentado" para liderar esa enorme operación durante la visita oficial, frente a las manifestaciones que se organizaron por parte de detractores del mandatario norteamericano.

En esta ocasión, el jefe de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, declinó asistir a la cena de Estado a la que había sido invitado, al juzgar inoportuno que se tienda la alfombra roja a un presidente "que denuncia tratados internacionales vitales, respalda a quienes niegan el cambio climático y usa una retórica racista y misógina". El alcalde de Londres, Sadiq Khan, archienemigo de Trump, denunció su carácter "divisivo".

Donald Trump visitará a la reina Isabel II pero no podrá dormir en su palacio

El mandatario estadounidense llegará a Londres el lunes por la mañana y será recibido por el príncipe Carlos y su esposa, Camilla, duquesa de Cornualles. Desde allí, será acompañado al Palacio de Buckingham, donde la reina Isabel II -de 93 años- le dispensará una bienvenida oficial que incluirá un ‘banquete de Estado’ en el Salón de Baile del palacio. El martes, se prevé que Trump se reúna con May, en un desayuno en el palacio Saint James para posteriormente trasladarse a Downing Street, despacho oficial de la jefa de Gobierno, donde mantendrán una reunión y una comida de trabajo.

En la noche del de junio será Trump quien ofrezca una cena en la residencia del embajador de Estados Unidos en el Reino Unido, a la que asistirán el príncipe de Gales y su esposa. Al día siguiente participará en la ceremonia para conmemorar el 75 aniversario del Desembarco y de la Batalla de Normandía que se celebrará en Portsmouth, a la que asistirá la reina.

Su anterior viaje a Reino Unido en julio del año pasado, que provocó que decenas de miles de personas manifestaran en las calles en rechazo a su presencia, fue particularmente caótico, pautado por una sorprendente entrevista que concedió al diario The Sun en la que criticaba a May sin ambigüedad alguna. En aquel entonces, el magnate estadounidense fue recibido por la reina en el castillo de Windsor, a 40 kms. de Londres, y por Theresa May en el Castillo de Blenheim, también en las afueras de la capital. Esta vez, por tratarse de un ‘viaje de Estado’, será recibido con mayor pompa en Londres, aunque no podrá hospedarse en el palacio de Buckingham, como lo hicieran los Bush, los Clinton y los Obama, porque la residencia real se encuentra en restauración.

El brexit, punto central de la visita

Antes de partir a Londres, Trump opinó sobre el Brexit al recomendar a Reino Unido que se vaya por las malas de la Unión Europea (UE): "Si no consiguen lo que quieren, me iría", dijo Trump en declaraciones al periódico británico Sunday Times. "Si no consigues el trato que quieres, si no obtienes un trato justo, entonces te marchas", insistió Trump, que el lunes inicia una visita oficial de tres días en Reino Unido. Trump fue más allá en la entrevista al recomendar a Londres no pagar la factura que acordó con Bruselas por los compromisos presupuestarios existentes y otros conceptos. "En su lugar, no pagaría 50.000 millones de dólares", agregó en referencia a lo que Reino Unido tendría que pagar por el presupuesto plurianual europeo en curso (2014-2020).

Estas declaraciones se producen depués de que Trump usara otra entrevista para afirmar que el ex ministro de Relaciones Exteriores Boris Johnson sería "un excelente" sustituto de la primera ministra Theresa May, que acaba de anunciar su dimisión por no haber conseguido vender su acuerdo con la Unión Europea al Parlamento. Johnson, uno de los favoritos para suceder a May en el cargo, es de los muchos que cree que Gran Bretaña debería abandonar la UE el 31 de octubre con o sin un acuerdo. Los conservadores están bajo la presión del Partido del Brexit, el último vehículo político del líder populista antieuropeo Nigel Farage, que ganó las elecciones al Parlamento europeo el mes pasado.

Críticas a la duquesa norteamericana

Este domingo, Trump también negó haber dicho que Meghan Markle, esposa del príncipe británico Harry, era "desagradable", pese a que circula una grabación que demuestra lo contrario. "Nunca llamé a Meghan Markle 'desagradable'. Inventado por los medios Fake News", escribió Trump en Twitter. "¡Y fueron atrapados con las manos en la masa!", añadió, preguntándoles a continuación a CNN y el diario The New York Times, sus enemigos jurados, si se disculparían. "¡Lo dudo!", ironizó.

La polémica surgió después de que fuera divulgada una entrevista con el tabloide británico The Sun en las redes sociales, en la cual se oye a Trump usar esa palabra, en inglés "nasty", al referirse a Markle. La secuencia, de menos de 45 segundos, muestra no obstante a un Trump amable hacia la exactriz estadounidense, incluso después de que aparentemente tuviera conocimiento por primera vez de que ella no lo apreciaba.

El periodista que entrevistó a Trump le recordó que Meghan no había sido "muy amable con (él) durante la campaña", preguntándole a continuación si lo sabía. "No lo sabía, no (...) No, espero que ella esté bien, no lo sabía, no", reacciona Trump. El entrevistador insistió en que durante la campaña pasada la exactriz había dicho que se mudaría a Canadá si Trump ganaba, y el presidente le dice: "Hay muchas personas que se mudan... ¿qué puedo decir? No, no sabía que ella era desagradable".

