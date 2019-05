Quiénes son los candidatos para reemplazar a Theresa May en el Partido Conservador

Theresa May anunció este viernes 24 de mayo que dejará el cargo de primera ministra británica luego de que su gestión de tres años fracasar en el manejo sobre la salida del Reino Unido de la UE. La primera mujer en ocupar ese cargo desde Margaret Tatcher se mantendrá como primera ministra interina durante las próximas dos semanas, cuya agenda incluye una visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Este plazo dará tiempo al Partido Conservador para poner en marcha una competición por su sucesión, en busca de un cadidato que —esperan— pueda concretar el Brexit votado por los británicos el 23 de junio de 2016. El divorcio con la Unión Europea, cuyo plazo vencía en abril pasado, no se concretó por la falta de apoyo en el Parlamento, una barrera que May no pudo superar en sus tres años de mandato.

¿Quiénes son sus posibles reemplazos?

Boris Johnson.

Boris Johnson

En 2016, el exalcalde de Londres aseguraba que el Brexit suponía una "oportunidad gloriosa" para los británicos de recuperar el control de su plena soberanía de las manos de la Unión Europea (UE). El político conservador fue el líder de la campaña a favor de que el Reino Unido abandonara la UE. Hoy es el más popular entre entre los Tory de base. De acuerdo a un sonde del Times, es la primera opción para reemplazar a May con el 39%, seguido por Dominic Raab con el 13%. Histriónico y con sentido del humor, es partidario del Estado pequeño, de la mínima intervención estatal, y defensor de las tradiciones del país. Es recordado, además, por abandonar la carrera por la sucesión de David Cameron, tras lo cual se dedicó a convencer al público sobre la necesidad de "recuperar" al país de la influencia de la UE.

Dominic Raab.

Dominic Raab

Con solo 45 años, se mostró siempre fiel a la hoy exprimera ministra y se ganó el cargo de ministro para el Brexit. No obstante, abandonó el puesto y su lealtad cuando May puso sobre la mesa el Acuerdo de Retirada pactado con Bruselas. Liberal de ascendencia thatcheriana, cuenta con respaldo del poderoso Grupo de Investigaciones Europeas, el lobby euroescéptico que dirige Jacob Rees-Mogg, según consigna el diario El País. Raab tiene, además, una plataforma semipública de apoyo a su candidatura, y ha lanzado propuestas económicas de manual como impulsar el mayor recorte de impuestos de la historia. De acuerdo a The Guardian, entre los miembros más importantes de los parlamentarios conservadores, "Raab ha estado presionando" para suceder a May, "al igual que su cuenta de Twitter "Listo para Raab".

Jeremy Hunt.

Jeremy Hunt

Tiene 52 años y es el miembro más adinerado del actual Gobierno, con un patrimonio que se estima en 17 millones de euros. El secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña hizo campaña a favor de la permanencia en la UE durante el referéndum de 2016, aunque en los últimos tiempos su postura cambió para defender el veredicto ciudadano. Se presenta como un reformista de las instituciones, y esgrime como credenciales la reforma que realizó en el Sistema Nacional de Salud. Algunos lo llaman el "Theresa en pantalones". Hasta último momento expresó su apoyo a la primera ministra.

Michael Gove.

Michael Gove

Es el actual Ministro de Medio Ambiente. De acuerdo al medio ABC, este euroescéptico de 51 años ha sido el garante del Brexit en el gobierno de May. Es recordado por defender el thatcherismo y a Tony Blair en su aventura bélica en Irak. Traicionó en 2016 a Boris Johnson, cuando le retiró su apoyo en el momento en el que se disponía a tomar el control del gobierno. Gove presentó su propia candidatura, antes de ser finalmente eliminado por el voto de los miembros del partido. Para The Guardian, el ministro "no ha hecho nada específico para merecer su lugar en la lista de declinantes, pero ese es quizás el punto: no ha hecho mucho en absoluto para consolidar su lugar en los corazones de los parlamentarios conservadores".

Andrea Leadsom.

Andrea Leadsom

Fue la rival más seria de Theresa May durante la lucha por el liderazgo tory en 2016. Es recordada por un comentario despectivo, en una entrevista a The Times, sobre el hecho de que May no tuviera hijos. "Debe tener sobrinos y otros familiares. Pero yo tengo hijos que a su vez tendrán hijos, que formarán parte directa de todo lo vendrá a continuación", expresó por esos días. No obstante, May contó con ella en sus Gobiernos. Hasta hace poco ocupó el puesto de ministra para las Relaciones con la Cámara de los Comunes. Defendió hasta el último minuto la opción de un Brexit salvaje y sin acuerdo. Dimitió esta semana como portavoz del gabinete ante el Parlamento, por sus discrepancias con el nuevo acuerdo para el Brexit de la "premier", que abre las puertas a la celebración de un segundo referéndum.

