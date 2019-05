La última y desesperada apuesta de May no ofrece esperanzas para el brexit

Tim Ross, Alex Morales y Thomas Penny

Theresa May hizo una última apuesta desesperada para obtener la aprobación de su acuerdo para el brexit en el Parlamento británico antes de ser expulsada de su cargo, pero sus esfuerzos parecen condenados al fracaso. En un discurso apresurado el martes, la asediada primera ministra prometió a los miembros del Parlamento una votación sobre si convocar otro referéndum para ratificar el divorcio de Gran Bretaña de la Unión Europea. Es algo que muchos parlamentarios, incluidos algunos del opositor Partido Laborista, han estado pidiendo, pero la condición fue que respaldaran su acuerdo.

Pocos minutos después de su discurso, comenzó la reacción. Parlamentarios conservadores a favor del brexit se unieron al líder de la oposición, Jeremy Corbyn, y los aliados irlandeses de May para condenar sus propuestas. Se comprometieron a votar en su contra en la Cámara de los Comunes el próximo mes. El fracaso del acuerdo de May arrojaría al Reino Unido a una nueva ola de confusión e incertidumbre. El resultado del brexit sería casi imposible de predecir, ya que quedará en manos del sucesor de May como líder conservador y primer ministro completar el proceso.

Dejar la UE sin un acuerdo, o incluso permanecer dentro del bloque, podrían volver a ser opciones una vez May se haya ido. Boris Johnson, quien dijo que estaría dispuesto a irse sin un acuerdo, es el favorito en la carrera por el liderazgo extraoficialmente en curso. Johnson se apresuró a salir contra el último plan de May, al igual que su rival, Dominic Raab.

La oferta de May posiblemente representa el último esfuerzo de una primera ministra que se ha quedado sin opciones. Casi tres años después de que el Reino Unido votara para salir de la UE, el acuerdo de May ha sido rechazado tres veces por el Parlamento. Su partido se prepara para una derrota en las elecciones europeas del jueves, una votación en la que el Reino Unido no debía participar y se vio obligado a hacerlo por el retraso del brexit.

May prometió someter su acuerdo, en forma de proyecto de ley, a votación en el Parlamento en la primera semana de junio. Ante los abrumadores pedidos de que renuncie, la primera ministra ha prometido acordar el calendario de su propia salida una vez la votación haya tenido lugar. A menos que se produzca un milagro político, May se dirige a un final humillante para su carrera.

"Intenté todo lo que puedo para encontrar el camino", dijo May a una audiencia en el centro de Londres. "Me ofrecí a renunciar al trabajo que amo antes de lo que me gustaría". La primera ministra asegura que aunque las conversaciones entre partidos con el Partido Laborista fracasaron, la mayoría de los miembros del Parlamento aún quieren cumplir el resultado del referéndum de 2016.