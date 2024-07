Joe Biden llamó a “no hacer suposiciones sobre los motivos o afiliaciones del tirador”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden aclaró que aún no se conoce el móvil del atentado contra al ex mandatario, Donald Trump y llamó “por favor, a no hacer suposiciones sobre los motivos o afiliaciones del tirador” e instó a “dejar que el FBI y sus agencias asociadas hagan su trabajo” y reforzó que los profesionales encargados de hacer cumplir la ley están investigando esas cuestiones.

Diversas figuras de la política norteamericana se alinearon en un mensaje claro para bajar los decibeles en la retórica, que en los últimos años se ha vuelto particularmente agresiva.

El FBI confirmó la identidad del atacante de Trump, pero no consiguen todavía explicar los motivos del atentado

En este sentido, el presidente de la Cámara de Representantes y el republicano de más alto rango en el Congreso, Mike Johnson manifestó que “Estados Unidos se despierta a una mañana bastante surrealista. Es un acto horrendo de violencia política que debería ser condenado rotundamente” y condenó “evidentemente no podemos seguir así como sociedad”.

El momento en que retiraban a Donald Trump tras el impacto de bala

El jefe de Estado estadounidenses, Joe Biden se expresó de forma cruda sobre las disidencias ideológicas que entran en juego en la democracia y acentuó que “la política nunca debe ser un pequeño campo de batalla, o Dios no lo quiera, un campo de exterminio”.

Acto seguido reflexionó: “Defendemos un Estados Unidos no de extremismo de furia, sino de decencia y gracia”, posteriormente sostuvo que “cuanto más hay en juego, más fervientes se vuelven las pasiones” y exigió que “por muy fuerte que sea nuestras convicción, nunca caigamos en la violencia”.

"El hombre que estaba a mi lado recibió un disparo en la cabeza y cayó hacia el fondo de las gradas"

Biden dijo que ordenó mantener toda la protección necesaria a Trump y que además le ordenó al jefe del Servicio Secreto que revise todas las medidas de seguridad para la Convención Nacional Republicana, que comenzará mañana en Milwaukee, Wisconsin, y también ordenó “una revisión independiente” de la seguridad nacional.

Por su parte, el principal representante del Partido Republicano, Donald Trump en línea con las palabras de su adversario político señaló que “en este momento, es más importante que nunca que nos mantengamos unidos y mostremos nuestro verdadero carácter como estadounidenses, manteniéndonos fuertes y decididos” y acentuó que no permitan que “el mal gane”.

El accionar del Servicio Secreto tras el atentado

"Fue todo un montaje": miles de posteos en redes sociales consideran "teatro" el atentado a Donald Trump

La declaraciones de los contendientes de las elecciones presidenciales 2024 en EE.UU buscó bajarle el nivel al contexto de estupor social tras el lamentable hecho ocurrido en Pensilvania, donde un joven ex comandante del cuerpo de bomberos perdió la vida al proteger a su familia.

