Joe Biden venció a Donald Trump y es el nuevo presidente electo de los Estados Unidos

El candidato demócrata Joe Biden, de 77 años, ganó la presidencia de Estados Unidos, según proyecciones este sábado de varios medios, tras imponerse en varios estados clave que en 2016 habían votado por el presidente saliente Donald Trump, que buscaba la reelección.

Las cadenas CNN, NBC News y CBS News declararon a Trump victorioso, tras asignarle una ventaja decisiva en Pensilvania, su estado natal. Pensilvania, Michigan, Wisconsin, y Arizona y Georgia fueron los Estados en donde Trump había ganado hace cuatro años y que ahora torcieron la balanza a favor de los demócratas.

Este sábado el presidente Trump había anunciado una conferencia de prensa de sus abogados en Filadelfia, anticipando la nueva movida de su lucha legal por torcer los resultados electorales que lo muestran a punto de ser derrotado por el candidato demócrata Joe Biden, al que solo le faltan 6 delegados al Colegio Electoral para convertirse en el nuevo mandatario de los Estados Unidos.

En tanto Biden había insistido a última hora del viernes en que "los números dicen la verdad y estamos derrotando a Donald Trump".

Joe Biden, una vida llena de tragedia: quién es el nuevo mandatario estadounidense

Biden hace minutos tuiteó: "América, me honra que me hayan elegido para dirigir nuestro gran país. El trabajo que tenemos por delante será duro, pero les prometo lo siguiente: seré un presidente para todos los estadounidenses, ya sea que voten por mí o no. Mantendré la fe que han depositado en mí".

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8