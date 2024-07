Joe Biden respaldó a la vicepresidenta Kamala Harris como candidata del Partido Demócrata

El presidente estadounidense, Joe Biden, manifestó su apoyo a su vicepresidenta, Kamala Harris, como la candidata del Partido Demócrata a las elecciones presidenciales después de anunciar que se retirará de la carrera contra Donald Trump, en una histórica decisión que deja la campaña en territorio desconocido.

"Aunque fue mi intención buscar la reelección, creo que es en el mejor interés de mi partido y del país renunciar (a la contienda) y enfocarme únicamente en cumplir mis tareas como presidente por el resto de mi mandato", dijo Biden en una carta publicada en la red social X.

En su carta agregó: "Quiero agradecer a la vicepresidenta Kamala Harris por ser una socia extraordinaria en todo este trabajo".

"Mi primera decisión como candidata del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta", dijo Biden en un tuit posterior. "Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año".

"Me dirigiré a la nación esta próxima semana para dar más detalles sobre mi decisión. Ha sido el mayor honor de mi vida servir como su presidente", finalizó Biden.

Ahora el Partido Demócrata tendrá que encontrar a un sustituto o sustituta, cuando faltan pocos días para la convención prevista en Chicago (norte) a partir del 19 de agosto.

Su vicepresidenta, Kamala Harris, sería una elección natural, pero no automática, para convertirse en candidata demócrata. La última palabra la tienen los delegados del partido: 3.900 personas con perfiles muy variados y en su mayor parte completamente desconocidos para la opinión pública.

Una encuesta realizada por el Centro de Investigación de Asuntos Públicos AP-NORC, determinó que la mayoría de los demócratas creen que el país estaría en buenas manos si Kamala Harris asumiera el poder.

Aproximadamente el 58 por ciento de los demócratas piensa que Harris sería una buena presidenta, mientras que el 22 por ciento piensa que no lo sería y el 20 por ciento “no sabe lo suficiente para decirlo”.

Esto se compara con el 30 por ciento del público en general que piensa que Harris sería una buena presidenta y un asombroso 87 por ciento de republicanos que dijeron que NO sería una buena presidenta.

El texto completo de la carta de Biden anunciando su retirada de la carrera presidencial de 2024

"Mis compatriotas estadounidenses,

En los últimos tres años y medio, hemos logrado grandes avances como nación.

Hoy, Estados Unidos tiene la economía más fuerte del mundo. Hemos hecho inversiones históricas en la reconstrucción de nuestra nación, en la reducción de los costos de los medicamentos recetados para las personas mayores y en la ampliación de la atención médica asequible a una cantidad récord de estadounidenses. Hemos brindado atención médica críticamente necesaria a un millón de veteranos expuestos a sustancias tóxicas. Hemos aprobado la primera ley de seguridad de armas en 30 años. Hemos designado a la primera mujer afroamericana para la Corte Suprema. Y hemos aprobado la legislación climática más importante en la historia del mundo. Estados Unidos nunca ha estado mejor posicionado para liderar que hoy.

Sé que nada de esto se hubiera podido lograr sin ustedes, el pueblo estadounidense. Juntos, superamos una pandemia que se da una vez cada siglo y la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Hemos protegido y preservado nuestra democracia y hemos revitalizado y fortalecido nuestras alianzas en todo el mundo.

Ha sido el mayor honor de mi vida servir como su Presidente. Y si bien ha sido mi intención buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y el país es que me retire y me concentre exclusivamente en cumplir con mis deberes como Presidente durante el resto de mi mandato.

Hablaré con The Nation a finales de esta semana con más detalles sobre mi decisión.

Por ahora, permítanme expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han trabajado tan duro para verme reelegido. Quiero agradecer a la vicepresidenta Kamala Harris por ser una socia extraordinaria en todo este trabajo. Y permítanme expresar mi más sincero agradecimiento al pueblo estadounidense por la fe y la confianza que han depositado en mí.

Hoy creo lo que siempre he creído: que no hay nada que Estados Unidos no pueda hacer, si lo hacemos juntos. Sólo tenemos que recordar que somos los Estados Unidos de América".