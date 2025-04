Quiénes son los 15 paramédicos y rescatistas que Israel acribilló y arrojó a una fosa común en Gaza

La guerra en Medio Oriente anotó uno de sus capítulos más oscuros a partir de un ataque de Israel a un convoy de 15 paramédicos y rescatistas de organizaciones humanitarias que se dirigían al sur de Gaza para asistir a la población. Si bien el hecho ocurrió a mediados de marzo, recientemente autoridades de la Media Luna Roja denunciaron que soldados secuestraron a uno de los médicos que hasta el momento seguía desaparecido, mientras continúa la expectativa de una investigación fehaciente sobre lo ocurrido.

El 23 de marzo de 2024, el sur de la Franja de Gaza fue testigo de uno de los ataques más devastadores contra trabajadores humanitarios en la historia reciente del conflicto israelí-palestino. En el barrio de Tel al-Sultan, en la ciudad fronteriza de Rafah, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) acribillaron a 15 personas y las arrojaron a una fosa común. Entre ellas había 8 médicos de la Media Luna Roja Palestina (MLRP), 6 rescatistas de Defensa Civil y un miembro del personal de las Naciones Unidas (ONU).

Inicialmente, el ejército de Israel defendió su accionar indicando que los movimientos de las ambulancias eran "sospechosos" y que no habían sido identificados como vehículos humanitarios, a pesar de que habían sido custodiadas por tropas del estado hebreo durante todo el trayecto hacia la frontera con Egipto, donde se dirigían para asistir a los desplazados en medio del bloqueo total del enclave palestino.

El aberrante ataque disparó la condena internacional. La ONU, la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) y otras organizaciones humanitarias fueron algunas de las entidades que expresaron su "indignación" y "horror" ante lo sucedido y exigieron una investigación sobre el hecho.

Según Israel, entre los muertos se encontraba un miembro de Hamas y ocho "terroristas". Sin embargo, las pruebas presentadas por la ONU, la Media Luna Roja y la FICR contradicen esta versión, afirmando que los vehículos estaban claramente identificados como parte del personal humanitario. El video del ataque, en tanto, fue viral cuando el medio estadounidense New York Times lo publicó, ratificando su veracidad.

Quiénes son los 15 paramédicos y rescatistas asesinados en Gaza

La imagen de uno de los médicos voluntarios que murieron en el ataque en el sur de Gaza

Pero las víctimas de este ataque no eran combatientes de Hamas, sino voluntarios dedicados al ayudar a los heridos, a los desplazados, y aquellos atrapados en la devastación de los bombardeos en Gaza. Tenían nombres, familias, profesiones, una historia. Después de la masacre, medios como Al Jazeera, uno de los pocos medios que tienen llegada dentro de Gaza, la BBC o AP difundieron sus perfiles a partir de testimonios de sus allegados, en medio del blindaje periodístico del enclave palestino.

Entre los paramédicos de la Media Luna Roja Palestina que fueron atacados figuraba Assaad Al-Nassasra, médico de 47 años. Era conocido por su cercanía con los chicos, a quienes solía regalarles caramelos y jugar en las calles para convencerlos de que estaban en un lugar seguro. Un sobreviviente del ataque dijo que, a diferencia del resto, soldados lo ataron y se lo llevaron, por lo que permanecía desaparecido hasta este domingo.

"El Comité Internacional de la Cruz Roja nos ha informado de que el médico Asaad al Nsasrah se encuentra detenido por las autoridades de ocupación israelíes. Se desconocía su paradero desde que fue atacado junto con otros médicos de la Media Luna Roja Palestina en Rafah (sur de Gaza)", dijo la organización en un comunicado.

Parte de la lista de los médicos fallecidos la integra Ashraf Abu Labda, un joven de 32 años que, a pesar de estar recién casado y tener una hija de apenas dos meses, se dedicaba incansablemente a su labor como paramédico. De acuerdo con sus compañeros, Ashraf no solo atendía a los heridos, sino que también cocinaba para sus colegas y llevaba comida a quienes lo necesitaban, consolidándose como una figura cálida y altruista dentro del equipo.

Ezzedin Din Shaath, de 51 años, con 6 hijos, era conocido por su sentido del humor y su capacidad para motivar al equipo. Su lema personal, compartido por un compañero cercano, era: "Si está escrito, volveremos de una misión. Y si no volvemos, ese es nuestro destino". Mohamed Bahloul, de 36 años, un hombre de familia, fue recordado por su dedicación en encontrar refugio y transporte para los desplazados, y por su constante esfuerzo por movilizar a otros para asistir en el rescate de heridos.

Otro de los mártires fue Mustafa Khafaga, de 50 años, quien, junto con su compañero Mohamed al-Heila, fue recordado por un compañero que relató cómo ayudaron a una anciana a cruzar la calle de forma simbólica: "La trataban como a una novia", explicó el testigo, quien resaltó la gratitud de la anciana hacia ambos. Mustafa, que también era padre, dejó atrás a su hijo, mientras que Mohamed al-Heila fue una de las víctimas más jóvenes, conocido por su cercanía con la gente.

Raed El-Sharif, un joven de 25 años, trabajaba como fotógrafo voluntario. Su mayor deseo era mostrar al mundo el sufrimiento del pueblo palestino a través de sus imágenes. Su muerte fue especialmente trágica dado su potencial para contar historias visuales del conflicto.

Los cuerpos de los trabajadores humanitarios fueron hallados enterrados en un terreno cercano

Rifaat Radwan, por su parte, fue recordado por su ternura y por su dedicación en el trabajo, especialmente con las personas mayores, a quienes ayudaba a conseguir sus medicinas en el hospital. Un video filmado por Rifaat y encontrado en su teléfono tras su muerte, mostraba que las luces de los vehículos estaban encendidas mientras respondían a una llamada para ayudar a heridos.

"Perdóname, mamá... este es el camino que elegí para ayudar a la gente", se escucha decir a Rifaat poco antes de morir, en un video verificado por BBC. "Encomendaba a Rifaat a Dios cada vez que salía a trabajar", dijo su madre, quien agregó que el joven "era valiente, recorría Gaza de norte a sur".

Con respecto a los trabajadores de la Defensa Civil del enclave cuyos cuerpos fueron hallados en una fosa junto a los médicos figuran: Anwar Al-Attar, Foudad Al-Jamal, Youssef Khalifa, Zuhair Al-Farra, Samir Al-Bahansa, Ibrahim Al-Maghari.

Cómo fue el ataque y qué dijo Israel

El ataque se produjo en la madrugada del 23 de marzo de 2024, cuando un equipo de rescatistas palestinos se dirigía a una zona de Rafah para evacuar a los heridos de un bombardeo aéreo israelí reciente. A pesar de ser vehículos claramente identificados con los emblemas de la Media Luna Roja y de la Defensa Civil, que llevan la misión de proteger a los civiles y asistir en situaciones de emergencia, las fuerzas israelíes abrieron fuego contra ellos.

Según testimonios recogidos por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y la Media Luna Roja Palestina, las ambulancias, el camión de bomberos y el vehículo de la ONU fueron atacados sin previo aviso.

La versión de las Fuerzas de Defensa de Israel sostuvo que los vehículos involucrados se desplazaban "de forma sospechosa", sin luces de emergencia y sin haber coordinado su presencia con las autoridades israelíes, lo cual justificó, según ellos, el ataque. No obstante, las organizaciones humanitarias y la comunidad internacional han refutado esta afirmación, destacando que los vehículos humanitarios estaban claramente identificados y que su misión era exclusivamente la de salvar vidas.

Un video verificado desmintió la versión de Israel sobre la identificación de los vehículos humanitarios

Uno de los momentos más desgarradores ocurrió cuando las fuerzas israelíes atacaron los vehículos, uno por uno, mientras los rescatistas trataban de evacuar a los heridos. Testigos señalaron que los cuerpos de los paramédicos fueron abandonados en el lugar del ataque y que no se permitió el acceso a la zona para recuperar los cadáveres durante varios días, lo que intensificó la indignación internacional. En la escena del ataque, se encontraron vehículos parcialmente destruidos, incluyendo una ambulancia señalizada, un camión de bomberos y el vehículo de la ONU. Los cuerpos de las víctimas fueron recuperados de una fosa común en un terreno cercano.

Las Fuerzas de Defensa de Israel inicialmente negaron el ataque hasta que el medio estadounidense publicó un video que mostraba lo ocurrido, con base a testimonios de sobrevivientes. A pesar de la confirmación de que los atacados eran rescatistas, las FDI insistieron en que entre los muertos se encontraban "terroristas" de Hamas, pero hasta ahora mostró evidencia al respecto. También admitió que no estaban armados cuando los soldados dispararon.

Más condenas por el ataque al convoy de ambulancias en Gaza

"Un acto criminal"

La violencia contra estos rescatistas no solo ha sido calificada como una "masacre" por organizaciones humanitarias internacionales, sino que también ha generado un clamor mundial exigiendo justicia y respuestas. La ONU, la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR), y otras organizaciones humanitarias han expresado su "indignación" y "horror" ante lo sucedido. Tom Fletcher, jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, declaró en un comunicado que "los trabajadores humanitarios nunca deberían ser un objetivo".

Jonathan Whittall, director de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios en Gaza, relató en una publicación conmovedora en X (antes Twitter) que los trabajadores humanitarios fueron atacados uno por uno, y sus cuerpos fueron enterrados en una fosa común, en un acto que calificó de "criminal". Las imágenes de la recuperación de los cuerpos muestran a rescatistas trabajando bajo la luz de las excavadoras mientras los cuerpos de los caídos eran sacados de la arena, algunos de ellos aún con los chalecos de la Media Luna Roja.

New York Times difundió el video del ataque a los médicos y rescatistas en Gaza

"Hoy, en el primer día del Eid, regresamos y recuperamos los cuerpos enterrados de 8 MLRP, 6 miembros de la Defensa Civil y 1 miembro del personal de la ONU. Murieron uniformados. Conducían sus vehículos claramente identificados. Llevaban guantes. De camino a salvar vidas. Esto nunca debió haber sucedido", expresó Whittall en un video, visiblemente afectado por la magnitud de la tragedia.

Las demandas de justicia fueron rotundas y claras. La FICR calificó el ataque como un "crimen de guerra", aludiendo a la Convención de Ginebra y al Derecho Internacional Humanitario, que protege a los trabajadores humanitarios y a los servicios médicos en conflictos bélicos. La portavoz de la OCHA, Olga Cherevko, expresó que este tipo de ataques no solo son una violación del derecho internacional, sino un ataque directo a los principios fundamentales de la humanidad: "No hay excusa para lo que ocurrió. Los trabajadores humanitarios y los equipos de emergencia no deben ser objeto de ataques".

En Gaza, el dolor de las familias de los caídos es indescriptible. En el funeral de Ashraf Abu Labda, su padre, Nasser Abu Labda, afirmó a BBC: "Llevamos ocho días intentando buscarlos. Se negaron a coordinarse con la Media Luna Roja, la OCHA o la ONU. Nadie puede exigirles responsabilidades. Solo Dios".

