Jubileo 2025: reabrirá la Fontana di Trevi, pero los turistas sólo podrán visitarla en grupos de 400 personas

La emblemática Fontana di Trevi reabrirá al público tras una extensa obra de mantenimiento que se extendió durante tres meses y tuvo un costo total de 327 millones de euros. El acceso comenzará a ordenarse en grupos de 400 turistas a la vez, quienes ingresarán a través de la escalera central, todos los días en el horario de 9 a 21 horas.

En el marco del Jubileo 2025 que comenzará en la jornada del martes 24 de diciembre y la celebración de un nuevo Año Santo, la principal ciudad de Italia recibirá un masivo afluente de viajeros y peregrinos,

Desde la comuna de Roma sostuvieron que la nueva gestión del caudal de visitantes garantizará el uso adecuado del histórico monumento de la capital italiana, que “siempre ha estado sometido a una presencia intensa, desregulada y excesivamente invasiva”.

El intendente de Roma, Roberto Gualtieri, informó que se están realizando ensayos y se llevará a cabo una prueba piloto. Además, dejó trascender que “por el momento no hay billete para ingresar, pero no se puede descartar que en el futuro se obligue a sacar un ticket”.

Fontana di Trevi, Roma

Los visitantes podrán circular libremente por los espacios del vaso de la fuente, pero no podrán sentarse en el borde de la piscina, comer, beber ni fumar. En los paneles informativos de la entrada y en los tótems de los laterales de la plaza, se dispusieron códigos QR, que permiten obtener información histórica de la Fontana di Trevi.

¿Cómo se regularán los turnos y los horarios para que los turistas visiten la Fontana di Trevi?

La visita se regulará de la siguiente manera: todos los días de 9 a 21 horas (último acceso a las 20.30 horas); los lunes y viernes a partir de las 11 horas para permitir las operaciones de recogida de monedas; cada segundo lunes de 14 a 21 horas para vaciado y limpieza del tanque.

“Hemos experimentado con un método más civilizado para el cuidado del monumento. Un número de visitantes, 400 que reevaluaremos en el futuro si es necesario”, señaló Roberto Gualtieri.

Además, exhortó que “Ya no podemos sentarnos en el borde, los restauradores me mostraron personalmente el daño causado por quienes se sientan allí. Es un teatro, y en un teatro no nos sentamos en el borde del escenario”.

En el acto de reinauguración de la Fontana di Trevi también estuvieron presentes: el concejal de Turismo, Alessandro Onorato; el consejero de Cultura de Roma, Massimiliano Smeriglio y el superintendente Capitolino para los Bienes Culturales, Claudio Parisi Presicce.

Fontana di Trevi, Roma, Italia

La iniciativa busca hacer más accesible el ritual de cruzar la Puerta Santa, tradicionalmente un acto físico que se asocia con el perdón y la renovación espiritual. Gracias a esta nueva tecnología, los creyentes podrán cruzar la puerta simbólicamente desde cualquier parte del mundo.

Este Jubileo 2025, que se celebrará en Roma y otras partes del mundo, se espera que atraiga a cerca de 32 millones de peregrinos. El Año Santo es un tiempo de perdón, reconciliación y renovación, durante el cual los católicos son invitados a hacer una peregrinación a Roma, cruzar las Puertas Santas y recibir la indulgencia plenaria.

PM

Fuente: ANSA Latina