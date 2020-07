La incertidumbre es la única certeza

“Si quisiera predecir lo que va a pasar, me hubiera dedicado a la magia y no a la ciencia política... Y seguro ganaría más”. Dijo alguna vez un politólogo. Y es que la política no es buena amiga de las predicciones. Menos en contextos de alta incertidumbre.

Hace unos meses parecía claro cómo se iba a desarrollar la campaña en EEUU: Dos consignas dominarían el discurso de Donald Trump: Keep America Great y Jobs!, mientras que, por el lado de los demócratas, la interna entre el sector progresista encarnado por Bernie Sanders y el moderado de Joe Biden, prometía ser feroz.

Pero nada de lo que se predecía ocurrió: La interna demócrata se resolvió rápido en favor de Biden y el impacto del coronavirus obligó a Trump a recalcular su estrategia, por dos motivos: El desempleo llegó al punto más alto de la historia de Estados Unidos, y su manejo de la crisis sanitaria no fue bien recibido por gran parte de la élite dirigente, incluyendo varios gobernadores de Estados clave, como Gavin Newsom de California.

Trump, recalculando. A mediados de abril, el equipo de campaña de Trump, decidió suspender las conferencias de prensa diarias, y recuperar la relación con figuras políticas locales, que estaba muy debilitada.

Ante la imposibilidad de seguir fomentando el discurso económico en un contexto de parálisis obligada, Trump se inclinó por la retórica de America First que le dio resultado en 2016, y reforzó su discurso frente a China, Irán, Corea del Norte y Venezuela. Además, las protestas alrededor de #BlackLivesMatter le dieron la excusa perfecta para retomar la narrativa de la ley y el orden: Seguridad interna y externa se imponen sobre la economía. Por ahora.

Pero la resiliencia del mercado laboral norteamericano será clave para que Trump recupere su discurso económico. Posicionar como ya derrotado a una figura que puede erigirse como el artífice de la recuperación económica, sería un análisis ingenuo y apresurado.

Los Estados clave, ¿para Biden? Todas las encuestas dan a Biden alrededor de 15 puntos arriba a nivel nacional. Pero en EE.UU. no importa tanto cuántos votos tengas, sino más bien quiénes te voten. Lo más sorprendente de las encuestas es que los demócratas llevan ventajas superiores a los seis puntos en bastiones de la victoria republicana en 2016 (Winsconsin, Florida, Michigan y Pennsylvania), y se encuentra muy cerca de Trump en Estados como Arizona y Texas.

Sin embargo, el fantasma de las elecciones de 2016 sigue presente, y aún quedan muchas incógnitas por resolver. ¿Quién será el candidato a vicepresidente? ¿Lograrán los demócratas movilizar políticamente a la juventud indignada que tomó las calles durante junio?

En un proceso electoral, tener muchas certezas puede ser contraproducente. Lo saben de Hillary Clinton a Mauricio Macri. ¿Tropezarán los demócratas dos veces con la misma piedra? Hoy por hoy, la incertidumbre es la única certeza.

*Politólogo. Experto asociado al CEI-UCA.