El líder republicano del Senado reconoció a Biden como presidente y Trump insiste con el fraude

El líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, reconoció este martes 15 de diciembre la victoria del demócrata Joe Biden en las presidenciales de noviembre en Estados Unidos y lo felicitó, en contraste con la postura del mandatario saliente, Donald Trump, que sigue sin reconocer su derrota.

"Ayer los electores (del Colegio Electoral) se reunieron en 50 estados y desde esta mañana nuestro país tiene oficialmente un presidente electo", dijo el influyente senador en un discurso en el pleno.

"Así que hoy quiero felicitar al presidente electo Joe Biden", agregó.McConnell, quien fue un pilar fundamental de Trump para gobernar y su rol en el Senado primordial para avanzar en la agenda de gobierno.

Hasta ahora sólo un puñado de republicanos se habían alejado de la postura del presidente, que no reconoce la derrota e inició una serie de demandas judiciales para impugnar los resultados, sin resultados positivos.

El Colegio Electoral confirmó la victoria de Biden pero Trump sigue sin aceptar la derrota

"Muchos hubieran deseado que la elección presidencial tuviera un resultado diferente, pero nuestro sistema de gobierno tiene procesos que determinan quién será investido el 20 de enero", indicó el jefe de la bancada mayoritaria del Senado.

El senador conservador que representa a Kentucky felicitó también a Kamala Harris, que será la primera mujer en ocupar la vicepresidencia del país.

"Más allá de nuestras diferencias. Los estadounidenses pueden estar orgulloso de que nuestra nación tenga una mujer electa vicepresidenta por primera vez en su historia", dijo.

Por otro lado, el Presidente Donald Trump insiste con su versión de que hubo fraude en las elecciones y publicó en su Twitter un nuevo mensaje: "Hay una tremenda evidencia sobre el fraude electoral. ¡Nunca ha habido algo así en nuestro país!".

Tremendous evidence pouring in on voter fraud. There has never been anything like this in our Country!