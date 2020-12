Trump también está furioso con la Corte Suprema: "No tuvieron coraje"

"No tuvieron coraje para tratar la demanda de Texas, les faltó valor...", disparó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este sábado 12 de septiembre luego que el máximo tribunal estadounidense rechazar el curioso reclamo de Texas para revocar el resultado electoral en los estados de Georgia, Wisconsin, Michigan y Pensilvania.

Como no se habían hallado a nivel judicial elementos sólidos que permitieran avanzar en las demandas en la justicia, el equipo legal de Trump impulsó a las autoridades de Texas a enviar a la Corte el particular reclamo de pedirle que investigue los comicios en Georgia, Wisconsin, Michigan y Pensilavnia. Trump insiste en que las elecciones estuvieron "amañadas" y promete que seguirá luchando por cambiar un resultado que ya da por definitivo casi el mundo entero.

WE HAVE JUST BEGUN TO FIGHT!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020





El equipo legal de Trump, que acumula más de cincuenta derrotas en distintos juzgados del país, no ha conseguido aún presentar ninguna prueba considerada suficientemente sólida por los jueces como para invalidar ningún resultado y los estados ya han certificado los votos suficientes para que el candidato demócrata, Joe Biden, pase a ocupar la Casa Blanca el 20 de enero de 2021.Tras conocer el fallo del Supremo, Trump ha denunciado en Twitter que la más alta instancia judicial del país no ha respondido a sus expectativas. "El Supremo nos ha decepcionado de verdad. ¡No tuvieron ni sabiduría ni coraje!"



"Eres presidente del país, celebras unas elecciones en las que supuestamente pierdes a pesar de que consigues más votos que ningún presidente activo en toda la historia. Como no tienes 'caso' ante el Supremo, pides a los maravillosos estados que intervengan por ti... y de repente, todo desaparece, sin siquiera argumentar por qué", se quejó Trump en sus redes sociales.





"¡Una elección amañada! ¡Sigamos luchando!", ha arengado el presidente.

El rechazo del Supremo ha sido el último varapalo judiciales en la batalla legal iniciada por Trump para desbaratar la victoria de Biden en las elecciones del 3 de noviembre en los llamados estados 'clave' para alzarse con la victoria. El mandatario ha denunciado reiteradamente la existencia de un "fraude" en los comicios, aunque no ha aportado pruebas en este sentido.

Este viernes el presidente Trump anunció que luego de la autorización de la FDA a la vacuna contra el coronavirus de Pfizer/Biontech, se comenzaría en apenas 24 horas con la vacunación de los grupos con mayor riesgo de contraer la enfermedad: los residentes de los geriátricos y los profesionales sanitarios.

DPA/HB