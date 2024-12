Macron se acerca a los socialistas para la formación de un gobierno

El presidente Emmanuel Macron se reunió ayer con líderes de partidos de izquierda y derecha en un intento por alcanzar un compromiso que permita a Francia tener un nuevo primer ministro y una salida a la crisis tras la destitución del premier Michel Barnier en una histórica moción de censura apoyada por la extrema izquierda y la extrema derecha.

Macron adoptó un tono desafiante en un discurso a la nación el jueves por la noche, 24 horas después de la caída del gobierno. Prometió nombrar un nuevo primer ministro en los “próximos días”, rechazó la creciente presión de la oposición para que renuncie y atribuyó a un “frente antirrepublicano” los extremos del arco político por los problemas de Francia.

Barnier renunció como el primer ministro con el mandato más breve de la Francia contemporánea, después de que el miércoles se aprobara con éxito una moción de censura parlamentaria, un hecho sin precedentes en más de seis décadas.

“Nombraré a un primer ministro en los próximos días”, declaró Macron, y añadió que se formará un “gobierno de interés general” para aprobar un presupuesto. Barnier, quien ocupó el cargo solo durante tres meses, permanecerá al frente de manera interina hasta que se designe un nuevo gobierno, al igual que sus ministros.

Ayer, Macron se reunió con los líderes de las facciones parlamentarias de sus propias fuerzas centristas, del Partido Socialista y de los Republicanos de derecha. Hasta ahora, no se ha invitado a conversaciones a los partidos de extrema izquierda Francia Insumisa (LFI) ni al ultraderechista Reagrupamiento Nacional (RN), cuyos votos derribaron al gobierno de Barnier.

Personas cercanas a la presidencia dijeron, sin embargo, que Macron hablará por teléfono más adelante con los líderes del Partido Comunista, los Verdes y la LFI.

Macron tiene un incentivo adicional para limitar el caos político, porque hoy recibirá a líderes mundiales, incluido el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, para la reapertura de la catedral de Notre Dame en París tras el devastador incendio de 2019.

‘No podemos paralizar el país’. Macron, quien durante mucho tiempo esperó dividir a los tradicionales socialistas de su pacto con la LFI, recibió un impulso cuando el líder del Partido Socialista, Olivier Faure, dijo que estaba dispuesto a negociar con los centristas del presidente y la derecha. Tras su reunión, Faure aseguró que Macron “absolutamente no” le pidió que abandonara su alianza con la LFI.

Faure afirmó que estaba listo para “comprometerse en todos los temas”, incluido el espinoso asunto de la reforma de las pensiones. “Debemos encontrar una solución porque no podemos paralizar el país durante meses”, señaló.

Sin embargo, cualquier cooperación estaría condicionada a que Macron nombre a un primer ministro de centroizquierda, dijo Faure, descartando categóricamente respaldar a un primer ministro derechista.

Faure parecía no contar con el respaldo de sus aliados izquierdistas. El veterano líder de la LFI, Jean-Luc Mélenchon, afirmó que su partido no le otorgó al Partido Socialista “ningún mandato” para negociar un acuerdo con Macron. La líder del partido verde, Marine Tondelier, instó a Faure a no “caer en la trampa” que, según ella, Macron había tendido.

El ministro del Interior de derecha, Bruno Retailleau, marcó su propia línea roja, diciendo que la derecha “no hará ningún compromiso” con la izquierda, a la que acusó de traicionar sus principios al formar una alianza con la LFI.

La destitución de Barnier en tiempo récord ocurrió después de que las elecciones parlamentarias anticipadas de junio resultaran en un Parlamento fragmentado. El detonante de la destitución fue su plan presupuestario para 2025, que incluía medidas de austeridad inaceptables para la mayoría en el Parlamento.

Macron dice que no se irá. Barnier es el quinto primer ministro de Macron, cuyos mandatos fueron cada vez más breves. Dado el Parlamento polarizado, no hay garantía de que el sucesor de Barnier dure más tiempo. El ministro de Defensa leal Sébastien Lecornu y el aliado centrista de Macron François Bayrou son posibles candidatos, al igual que el exprimer ministro socialista y ministro del Interior Bernard Cazeneuve.

Marine Le Pen, líder parlamentaria del RN, advirtió ayer que sus diputados votarían para destituir al próximo gobierno si el nuevo primer ministro no cumplía con sus demandas presupuestarias.

“Que nadie piense que mis manos están atadas”, declaró. “No hay nada que me impida votar otra moción de censura”.

Las reglas constitucionales impiden que se convoquen nuevas elecciones legislativas antes de julio.

Dos encuestas sugieren que una clara mayoría de los franceses quiere que Macron, a quien le quedan dos años y medio de mandato, abandone el cargo anticipadamente. El presidente rechazó tales llamados, afirmando que ejercerá el resto de su mandato de cinco años “plenamente, hasta el final”, y prometiendo “treinta meses de acción útil para el país”.

Los mercados financieros parecieron acoger con beneplácito la aparente determinación de Macron de tomar el control. El índice clave de la Bolsa de París, el CAC-40, cerró el viernes con un alza del 1,3 por ciento.