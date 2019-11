Un mensaje equivocado los unió y hace 4 años celebran Acción de Gracias juntos

Noticias Relacionadas Cuáles son los dos ingredientes menos seguros en la mesa de Acción de Gracias

Un joven de 20 años y una mujer de 62 son protagonistas de una historia que si bien no es nueva, cobra fuerza cada año que pasa y más aún cuando se acerca el último jueves de noviembre en Estados Unidos, fecha en la que los norteamericanos celebran el Día de Acción de Gracias.

Todo comenzó en 2016 cuando una mujer llamada Wanda Dench envió un mensaje de texto que tenía como destinatario su nieto, a quien invitaba a la cena de ese año en su casa. Lejos de recibir la respuesta que esperaba se topó con que, del otro lado del teléfono no estaba su familiar, sino un joven desconocido de nombre Jamal Hinton.

Como ella parecía ser una persona muy amable, el hombre aprovechó la oportunidad y le consultó -ante la buena predisposición que esta adorable abuela parecía tener- si no podría ir igual a su casa y compartir la cena en dicha festividad, a lo que la mujer respondió sin dudar: "Por supuesto". Si bien ambos residían en Arizona en ese momento, no estaban del todo cerca, eso no fue un impedimento para que el joven se acerque al hogar de la mujer y sea recibido como uno más de su familia.

Jamal y Wanda se conocieron en 2016 por un mensaje erróneo. Foto: Twitter/@kingjamal08

En la actualidad, que el joven vive en Phoenix, aún se juntan en diferentes ocasiones para compartir un momento, dado que por cuestiones de azar supieron forjar una amistad que logran mantener en el tiempo. La de este jueves será la cuarta cena que compartan.

Desde ese momento la mujer lo "adoptó" como un miembro más de su familia. Foto: Twitter/@kingjamal08

Además de esta fiesta, también han compartido fines de semana con sus respectivas parejas y, como esta amistad se contó por redes sociales (cuyo primer posteo superó los 130 mil likes), decidieron publicar estar fotos de sus encuentros para que aquellos que siguen la historia de su amistad, no se pierdan ningún capítulo.

Somebody grandma is coming in clutch this year!! Ayee!!! pic.twitter.com/QGrx83nHLl — Jamal Hinton (@kingjamal08) November 15, 2016

En su perfil de Twitter -donde cuenta con más de 25.000 seguidores- el joven alimentó las expectativas de que este 2019 también pasaría la celebración con su 'abuela postiza' luego de compartir a finales de septiembre una postal familiar con ella y la leyenda: "Dos meses de distancia".

2019 coming soon don’t worry 😊 2 months away pic.twitter.com/g0YPITzYJP — Jamal Hinton (@kingjamal08) September 19, 2019

F.D.S./FeL