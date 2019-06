Un ministro transmitió una conferencia en Facebook Live y olvidó sacar el "filtro de gato"

Un ministro de Pakistán realizó una transmisión de una conferencia a través Facebook Live y cometió un error que lo convirtió en blanco de burlas durante días: olvidó sacar el filtro de gato. El partido al que pertenece el político brindó una explicación sobre lo sucedido.

El hecho ocurrió el viernes 14 de junio de 2019 durante un encuentro que Shaukat Yousafzai mantuvo con la prensa. Allí, quienes estaban conectados a la transmisión comenzaron a notar algo raro: tanto al hombre, como a uno de sus colaboradores que estaba sentado a su lado, les comenzaron a salir coloretes, orejas, nariz y bigote de gato, todos pertenecientes a un filtro de la aplicación, el cual habría activado por accidente uno de los colaboradores del político.

El informe que presentaba el ministro en ese momento, fue transmitido en la página oficial de Facebook en un intento por mantener a los electores informados sobre los temas locales. Fue entonces cuando un usuario que se percató de lo acontecido, realizó capturas de pantalla y escribió en su perfil de la red Twitter: "La imagen positiva de Pakistán se está promoviendo a través de una conferencia de prensa transmitida en vivo en Facebook con un filtro de gatos a los ministros de la provincia de KP".

Positive image of Pakistan is being promoted though a press conference streamed live on Facebook with cat filter on ministers of KP province.. pic.twitter.com/ihjxarISfe

Explicación del error. Desde la cuenta oficial del ministro el video fue borrado. Por ello, el partido al que pertenece realizó un posteo, pero esta vez en Twitter, donde explicaron lo acontecido: "Ayer, durante una rueda de prensa organizada por el ministro de información de KP, Shaukat Yousafzai, los espectadores vieron un 'filtro de gato' que fue eliminado a los pocos minutos", manifestaron el sábado 15 de junio, el día siguiente al episodio.

and etiquette with the help of our dedicated volunteer based SM force.



Yesterday whilst covering a Press briefing held by KP's information minister Shaukat Yousafzai, a ' cat filter' was witnessed By the viewers which was removed within few minutes.#PTISMT

2/4