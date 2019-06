Encontró una foto de su fiesta de 15 y generó un fenómeno en redes sociales

por Florencia de Sousa

Una usuaria de Twitter hizo estallar la red social esta semana con una simple consigna: pidió a sus seguidoras que compartan una foto de su fiesta de 15 años. El mensaje fue compartido más de 26.000 veces; recibió 122.000 'Me Gusta' y más de 7 mil respuestas, que conformaron una catarata de imágenes desopilantes que derivaron muchos de ellos en memes.

Florencia Giaquinta —@conurbanera en Twitter— explicó a PERFIL: "Todo empezó porque como me estoy por ir de viaje por largo tiempo y dejo mi casa en Airbnb, por eso hice una limpieza de las cosas que no quiero que queden a mano para guardarlas bajo llave. En eso encuentro mi álbum de fotos de 15 años y dije 'esto lo voy a guardar porque no tengo ganas que el que venga lo vea'. Pero, antes de guardarlo me lo puse a mirar y encontré la foto que publiqué que me pareció súper representativa de lo que fue cumplir los 15 en el 2000, esa foto con el vestido blanco, y la cumpleañera oliendo una flor o acariciando una planta, mirando a la nada, poses que te pedían los fotógrafos en ese momento que no sé qué fetichismo tenían con las plantas, además de los efectos que les ponían a las imágenes".

Hagamos un álbum de quien tiene las peores fotos de 15, yo acá dejo una acariciando un arbusto pic.twitter.com/OCSH0j9eS5 — luli gia 🐆 (@conurbanera) June 11, 2019

Acá mi madre cagandome a pedo dios sabe porque JAJAJAJAAJ pic.twitter.com/hGZSm3fpoX — ᴀɴᴛᴏɴᴇʟᴀ 🥀 (@antogarciacrott) June 13, 2019

Para reírse de sí misma y darse cuenta de que no era la única que tenía una foto de ese estilo, el martes 11 de junio se le ocurrió compartirla en Twitter donde hasta ese momento tenía poco más de 2000 seguidores (ahora supera los 7000) y escribió: "Hagamos un álbum de quien tiene las peores fotos de 15, yo acá dejo una acariciando un arbusto".

La mía supera al de todas porque se me prendió fuego con una chispa de los fuegos. JAJAJAJAJAJAJAJANANAJA fracasando desde siempre pic.twitter.com/KtZp5wXKjK — ᴄᴀᴍɪʟᴀ (@ccamizucchetti) June 12, 2019

Mis amigos se vistieron de mujer y bailamos opancandastar 😎 pic.twitter.com/8Rqld82AST — Stellita♥ (@Stella15_04) June 12, 2019

Es muy tarde para participar? Ese auto RE MUGRIENTO tenia una humildad... pic.twitter.com/mUq6pR5sU2 — Blanquita 💚🇸🇪 (@GaluChervo) June 12, 2019

"La publiqué esperando respuesta de mis seguidoras, pero al principio no me contestaban mucho, algunas me decían 'ni bajo amenaza muestro mis fotos de 15'. Pero de a poco se fueron animando, y me retuiteó una usuaria que tiene más de 200 mi seguidores. Desde ahí empezaron a caer las miles de notificaciones y vi las repercusiones y lloraba de la risa de las fotos que me mandaban", agregó la joven de 33 años.

hice una fiesta de disfraces y mi primo cayo de MONO (la corona) pic.twitter.com/mtjv9TWSw5 — Ju (@casco_juli) June 12, 2019

entre en CABALLO y esa era la segunda y última vez q me subía a uno 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ jajajajaja y ni hablar del toro mecánico para sumar a la temática, tampoco dejemos de lado esas BOTITAS y el SOMBRERO a si falto algo me hice EXTENSIONES Y EL PEINADO ERAN DOS TRENCITAS 😂😂 pic.twitter.com/HyIXSOYIhA — Belen Vega (@beluve6) June 12, 2019

"Uno en Twitter no sabe qué se va a viralizar y qué no, pero obviamente jamás dimensioné ni imaginé que se iba a convertir en esto. Me superó. Armé un top ten que también lo publiqué en redes pero sigo recibiendo fotos y hay muchas que merecen estar ahí. Hay una de una chica metida en una laguna con el vestido blanco y no lo podía creer, otra con un vestido de Boca; una chica que entró a su fiesta en calabaza con cuatro ratones disfrazados como los del tren de la alegría de San Bernardo, o una chica bajando de un auto que se ve que no lo habían lavado y ella se ríe. Otra, por ejemplo, entró a su fiesta con un personaje de 100% Lucha. También están las que las revolearon al aire y se cayeron", sostuvo Florencia a este medio.

Yo entré con Vicente Viloni de 100% lucha EN MOTO. Sigo tratando de superar que le pedían fotos a el y a mi no 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/yZbNhv7gUf — Agus Veloso ♡ (@AguusVeloso) June 13, 2019

A los 15 flashee pasion de gavilanes y 50 sombras de grey pic.twitter.com/GqsspXIo5z — Cecilia 💚 (@CeciDani) June 12, 2019

Sigo sin superar el vestido de mi hermana pic.twitter.com/fi7uXs5yBN — S O U T H (@LucasZacarias32) June 12, 2019

En ese sentido, la joven reflexionó: "Hace un par de años, uno hubiera pagado por destruir sus fotos de 15 para que nadie las viera y hoy no sé qué cambió pero estamos todas riéndonos de esto. Obviamente no todas pudieron hacer fiesta o bien eligieron un viaje, pero los 15 eran algo de la época, algo típico. Lo lindo de todo esto es que no es una riéndose de la otra, sino que somos nosotras mismas riéndonos de esto".

#10. La chica que se creía Emily Rose. pic.twitter.com/raqPwgLFaE — luli gia 🐆 (@conurbanera) June 12, 2019

me tiraron para arriba, no me agarro nadie pic.twitter.com/RnugPx83B8 — Xoana García (@garciaxoana) June 12, 2019

"Así como hay cosas muy graciosas, surgen también cosas más serias. Una chica que me escribió contó que el fotógrafo de su fiesta le pedía que le tocara el pecho para sentir sus palpitaciones y después saltó que parece que el tipo tenía unas denuncias atrás. También recibí otra foto que decía 'esta era yo a los 15' y era una chica que hizo cambio de género y ahora es un varón. Tuve respuestas graciosas y otras con un trasfondo muy interesante", señaló la también comunicadora social.

Todavia no habian servido la comida y yo ya me estaba sacando el zapato 😂 pic.twitter.com/XEox0ssoBZ — Stellita♥ (@Stella15_04) June 12, 2019

Disculpen gente pero la sesión de mis 15 la hice en un CEMENTERIO. Encima esa pose tenga algo de dignidad señora pic.twitter.com/bsi1cxMdq8 — Mel. 🕊🇦🇷 💚 (@MelHimemi) June 13, 2019

Entre en una caja de muñecas(fichen las princesas), estoy agarrada de una RAMA DEL ARBOL y entre mis fotógrafos se sacaban fotos pic.twitter.com/HX7xr5nR5f — Chechu🐷 (@Chechu016) June 13, 2019

No se sabía si estaba por ir a la fiesta o por suicidarme pic.twitter.com/bM43LEQn5u — ᴀɴᴛᴏɴᴇʟᴀ ᴠᴀᴢǫᴜᴇᴢ (@antonelavazquez) June 12, 2019

Repercusiones. "Me escribió gente que no conozco para decirme 'me alegraste el día', o amigos que me decían llegaste a mi grupo de Whatssap, o me contaron que hasta la 'Negra' 'Elizabeth Vernaci en radio habló de esto, y eso está buenísimo", concluyó.

#1. La que se creía Alfonsina Storni y la hicieron posar en la laguna. Adentro de la laguna. CON EL VESTIDO PUESTO. @charitodz pic.twitter.com/8iOWYFqZD0 — luli gia 🐆 (@conurbanera) June 12, 2019

mi hermana me abrazo y quede en pelotas, me vio toda la fiesta y me sigo preguntando porque el fotografo saco foto d ese momento pic.twitter.com/Mn0E4azohO — 💚cathe (@cathefernandez4) June 11, 2019

EXPLICAME QUE ES ESE EFECTO MAS TRUCHO JAJAJAJA (mi viejo con casi pelo) pic.twitter.com/OJSwTJ1j65 — 💫J A Z M I N💫 (@lainntensa) June 12, 2019

flashaba que era una bruja, mas dura que el transa de mi barrio pic.twitter.com/aNrwYeTALO — valentina (@ValennBarbagall) June 12, 2019

