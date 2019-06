Un joven de 15 años estrelló un auto de 100 mil dólares contra un comercio en Cabildo

Noticias Relacionadas Choque, una conductora atrapada y corte en la autopista 25 de Mayo

Un Porsche Macan color azul, lujoso vehiculo alemán valuado en unos 100 mil dólares, circulaba temprano este domingo 2 de junio por la avenida Cabildo cuando por motivos que todavía se desconocen terminó estrellándose contra el frente de un local comercial en la esquina de esa tradicional avenida y la calle Gorostiaga. Luego se sabría que el conductor del poderoso automóvil que había quedado abandonado luego del choque era un menor de 15 años, al que acompañaban otros tres ocupantes cuyas edades no trascendieron.

El incidente tuvo lugar cerca de las 6.30 de la madrugada de este domingo. El exclusivo automóvil se incrustó en el frente de un drugstore 24 horas ubicado en la avenida Cabildo 600. El choque habría sido contra uno de los pilares de la estructura del comercio, lo que impidió que el automóvil ingresara por completo al lugar. Al momento del hecho, el conductor, un adolescente de 15 años, huyó junto con las otras tres personas que lo acompañaban, según detallaron fuentes de la Policía de la Ciudad.

No obstante, el joven regresó poco después junto a su hermano, quien se hizo responsable de la situación. El menor fue atendido por personal del SAME y pero no fue hospitalizado. En el lugar se realizó el acta de infracción y se labraron actuaciones por accidente simple. Cerca de las 9 de la mañana, una grúa se llevó los restos del vehículo.

Según trascendió, el Porsche Macan ya tenía antecedentes: acumulaba multas por un total de 72.178 pesos. En la Ciudad de Buenos Aires por estacionar en lugares prohibidos y por exceso de velocidad; y en provincia, el vehículo de alta gama tenía infracciones por no respetar los límites de velocidad. Las fotos del accidente mostraban al vehiculo en la vereda, con graves daños en su frente y el capot abierto.

AB/H.B.