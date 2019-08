Hacía yoga extremo, se cayó de un quinto piso y se fracturó 100 huesos

Alexa Terrazas es una joven de 23 años conocida en las redes sociales por practicar deportes extremos. Su última experiencia, sin embargo, no terminó de la mejor forma. La mujer intentó realizar una difícil postura de yoga en su balcón, se cayó y se fracturó más de un centenar de huesos.

El domingo 25 de agosto por la mañana, Terrazas se encontraba en un departamento familiar ubicado en el quinto piso de una torre de lujo en el municipio mexicano de San Pedro Garza García, a las afueras de Monterrey, al noreste del país. La joven decidió realizar una postura de yoga extremo en la barandilla de cristal de su balcón pero perdió el equilibrio y cayó 25 metros.

La joven fue trasladada al hospital donde fue operada de urgencia. Según medios locales y estadounidenses, tiene fracturados 110 huesos, más de la mitad de los 206 que configuran el esqueleto humano. La Fiscalía General del estado de Nuevo León investiga el accidente.

Alexa Terrazas compartía en su Instagram las posturas de yoga que hacía.

Terrazas le pidió a una amiga que le sacara una fotografía mientras hacía esa maniobra. Los vecinos de la joven explicaron a la prensa que no era la primera vez que ella usaba el balcón para efectuar posturas peligrosas.

De hecho, el riesgo no era algo nuevo en la vida de Terrazas. En su cuenta de Instagram, que tiene cerrada, compartía imágenes de las posturas que solía realizar en lugares peligrosos. “Adicta a la adrenalina”, escribió en uno de los posteos cuyas capturas empezaron a circular tras el accidente.

El revolucionario método para que el yoga se convierta en tu mejor hábito

Una de las amigas cercanas de Alexa, Monira Rodríguez, pidió a los usuarios de Instagram que recen por ella después de que fuera intervenida. "Creo infinitamente en el poder que tiene la energía y la oración sobre todas las cosas. Hoy necesitamos que nos acompañes. Te lo agradecería de corazón. Love is the only thing that transcends time and space. ALEXA te amamos y ansío tu pronta recuperación", escribió.

Los usuarios de las redes sociales iniciaron una cadena de oración para la joven. Algunos incluso pidieron que la gente se acerque al hospital para donar sangre A+ para ella. No trascendió, por el momento, cómo evolucionó tras la cirugía.

Ayudemos a Alexa Terrazas Lopez. Necesita donadores de sangre A+ ¿Quién me acompaña a donar? https://t.co/c9Z23fMF8M — Caesar Andonie (@Cessete) August 25, 2019

B.D.N. EA