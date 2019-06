Murió el rescatista del 11-S Luis Álvarez por un cáncer ligado al atentado

El atentado del 11 de septiembre en las Torres Gemelas dejó una marca imborrable en Estados Unidos, al igual que en Luis Álvarez, un detective de la Policía de Nueva York que se convirtió en uno de los primeros socorristas en asistir a las víctimas y buscar sobrevivientes entre los escombros del ataque terrorista.

Sin embargo, debido a su acción como rescatista en las que pasó semanas respirando aire nocivo entre los escombros de los edificios derrumbados, contrajo un cáncer por el cual murió este sábado a los 53 años en un hospicio de Nueva York.

Hace tan sólo semanas, Álvarez había estado ante el Congreso estadounidense al que describió sus problemas médicos. Se convirtió en la cara visible de las "otras víctimas" del atentado y encabezó una apasionada petición para una extensión del Fondo de Compensación a la Víctima del 11 de septiembre.

La familia del rescatista anunció su muerte en un comunicado que difundieron por Facebook. Álvarez estaba internado en un hospicio y había abandonado el tratamiento, luego de que los médicos confirmaran la etapa terminal de su enfermedad.

“Le dijimos al final que había ganado esta batalla por las muchas vidas que había tocado al compartir su batalla de tres años. Estaba en paz con eso, rodeado de familia. Gracias por darnos este tiempo que hemos tenido con él, fue una bendición”, dijeron en el comunicado. Álvarez ingresó al cuidado del hospicio la semana pasada.

El 11 de junio, un frágil Álvarez se dirigió a Washington con otros socorristas para testificar en una audiencia del subcomité del Poder Judicial de la Cámara de Representantes para una extensión del fondo para agentes de policía, bomberos y otros trabajadores de emergencia que se enfermaron tras trabajar en el sitio de los ataques terroristas del World Trade Center de 2001. Ese día recibió una ovación de pie, consignó CNN.

“Ahora estoy en un hospicio, porque no hay nada más que puedan hacer los médicos para combatir el cáncer”, escribió Álvarez en una publicación en su cuenta de Facebook a la que tituló “Todavía aquí, todavía respirando, todavía luchando” la semana siguiente a su presentación en el Congreso. .

El comisionado del Departamento de Policía de Nueva York, James O’Neill, tuiteó una foto de Álvarez este sábado con el siguiente mensaje: “Nuestra familia del Departamento de Policía de Nueva York y todos los primeros intervinientes lloran cuando recordamos al Detective del Escuadrón de Bombas de la Policía de Nueva York, Luis Álvarez, quien falleció esta mañana. Su fortaleza, mental y emocional, nos guió a todos, y prometemos #Nunca olvidar su legado, que era, simplemente, que otros hicieran lo correcto”.

Our NYPD family & all 1st responders mourn as we remember retired NYPD Bomb Squad Det. Luis Alvarez, who passed this morning. His strength — physical, mental & emotional — led us all, & we vow to #NeverForget him or his legacy — which was, simply, to have others do what’s right. pic.twitter.com/cwpsMQO2Sw