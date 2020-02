NASA: regresó a la Tierra la mujer con el récord de permanencia en el espacio exterior

La nave rusa Soyuz MS-13 tripulada por el cosmonauta ruso Alexandr Skvortsov, el astronauta italiano de la Agencia Espacial Europea (ESA) Luca Parmitano y la estadounidense Christina Koch, aterrizó este jueves sin contratiempos en la estepa de Kazajistán, informó la agencia espacial rusa Roscosmos.

La Soyuz tocó tierra a las 9.12 GMT (6.12 en la Argentina) a unos 150 kilómetros al sureste de la ciudad kazaja de Zhezkazgán como estaba previsto.

El director de la Roscosmos, Dmitri Rogozin, informó que "el estado de la tripulación es satisfactorio".

Skvortsov y Parmitano llegaron a la Estación Espacial Internacional (EEI) a bordo de la Soyuz MS-13 el 21 de junio del año pasado, cuando Koch ya llevaba poco más de dos meses a bordo de la plataforma espacial.

La astronauta de la NASA Koch permaneció 328 días en el espacio, con lo que batió el récord de permanencia interrumpida de una mujer en órbita que pertenecía a su compatriota Peggy Whiston.

Welcome home! Expedition 61 crew members @Astro_Christina of @NASA, Alexander Skvortsov of @roscosmos & @astro_luca of @esa landed safely back on Earth in Kazakhstan at 4:12am ET this morning. See the first images of landing - https://t.co/CED4xzpdga pic.twitter.com/LeSXM04oaT