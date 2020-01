Los demócratas intentan frenar la iniciativa bélica de Trump en Medio Oriente

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por la oposición demócrata, votará el jueves una moción para evitar que el presidente Donald Trump pueda escalar la tensión bélica con Irán, en las tensas horas que corren luego de que las fuerzas militares esatdounidenses abatieran al general Qasem Soleimani, el poderoso jefe de las milicias revolucionarias iraníes. La iniciativa demócrata fue oficializada por la jefa de esa bancada, Nancy Pelosi, quien sostuvo que los demócratas tomaron esta decisión dado que sus inquietudes no fueron disipadas este miércoles en una sesión informativa a puerta cerrada en la que participó el secretario de Estado, Mike Pompeo.

"El presidente ha dejado claro que no tiene una estrategia coherente para mantener a salvo a la población, desescalar la tensión con Irán y asegurar la estabilidad de la región", dijo Pelosi en un comunicado.

The House is moving forward with @RepSlotkin's War Powers Resolution limiting the President’s military actions regarding Iran. The Admin must work with the Congress to advance an immediate, effective de-escalatory strategy which prevents further violence. https://t.co/i3KU9bqWqh pic.twitter.com/9bwnjBMjnz