Persisten las dudas sobre la candidatura de Biden

El expresidente Bill Clinton defendió ayer a Joe Biden después de las críticas por su desastrosa actuación en el debate ante Donald Trump, que provocaron que parte de la prensa que tradicionalmente apoya a los demócratas, como el New York Times, afirmara que debería dar un paso al costado.

“Dejo el resultado del debate a los expertos, pero tengo que decir que los hechos y la historia importan. Joe Biden nos ha dado tres años de liderazgo sólido, estabilizándonos frente a la pandemia, generando un número récord de puestos de trabajo, con logros reales para resolver la crisis climática y poniendo en marcha un sistema para reducir la inflación y todo mientras nos sacaba fuera del barrizal en el que nos dejó Donald Trump. Eso es lo que importa de verdad en noviembre”, afirmó Clinton en sus redes, como hicieron Barack Obama, Hillary Clinton y la vice Kamala Harris.

La prensa. Pero los argumentos de los líderes demócratas no lograron disipar la pésima impresión que dejó la participación de Biden en el debate, que llevó a la junta editorial del New York Times a pedirle que abandone la carrera electoral, pese a elogiar su gestión y decir que, de todos modos, lo apoyará si decide continuar. Para el consejo editorial, “el mayor servicio público que el señor Biden puede hacer ahora es anunciar que no continuará su carrera a la reelección”, a cuatro meses de las elecciones y a seis semanas de la convención que nominará a un candidato demócrata.

“El presidente fue la noche del jueves como la sombra de un gran servidor público”, lamenta el diario. “Le costó explicar lo que lograría en un segundo mandato. Le costó responder a las provocaciones de Trump. Le costó responsabilizar a Trump por sus mentiras, sus fracasos y sus escalofriantes planes, y en más de una ocasión le costó terminar una frase”, afirma.

Luego de reconocer a Biden como un presidente “admirable” y de asegurar que, de llegar hasta el final, le prestará su respaldo de manera inequívoca, el medio pide otro contendiente más potente ante lo que, teme, sea la llegada de un segundo mandato de Trump, “sin ningún tipo de restricciones” y bajo la promesa de “ejecutar sus promesas y las amenazas más extremas”.

“Si Biden dice que el riesgo de un segundo mandato de Trump es tan grande como dice que es, y estamos de acuerdo en que es enorme, la dedicación que ha exhibido hacia este país le deja con solo una opción”, concluye.

El viernes, después de confirmar que será candidato y admitir que “ya no camino con tanta facilidad como antes, no hablo con tanta fluidez como antes, no debato tan bien como antes, pero sé lo que sé: sé cómo decir la verdad”, Biden insistió en que “no volvería a postularme si no creyera con todo mi corazón y toda mi alma que puedo hacer este trabajo, porque, francamente, hay mucho en juego”.

Horas antes, otro de los diarios más importantes del país, el Washington Post, recomendó al presidente tomarse este fin de semana para reflexionar sobre su futuro. Si bien el medio no pidió al mandatario retirarse, sí le solicitó que “haga un ejercicio de introspección” tras una “calamidad” de debate. “Ha conseguido que nos planteemos la legítima pregunta de si es capaz de desempeñar cuatro años más en el trabajo más difícil del mundo”, indica la junta editorial.

Por lo tanto, “resulta esencial” que Biden consulte en las próximas horas “con su familia y con sus asesores” si su propósito de presentarse a la reelección “redunda en el mejor interés del país”.

Ayer, el presidente Joe Biden homenajeó a los pioneros de la causa Lgbtq+ junto a la leyenda de la música británica Elton John, quien interpretó sus éxitos durante la inauguración de un sitio histórico en Nueva York para celebrar los “disturbios de Stonewall” de 1969.

Luciendo más ágil que en el debate del jueves frente a su rival electoral, el republicano Donald Trump, el mandatario de 81 años exaltó a quienes se rebelaron el 28 de junio de 1969 contra una redada policial en el bar gay Stonewall Inn del barrio Greenwich Village, un momento fundacional en la lucha por los derechos de la comunidad Lgbtq+.