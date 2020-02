¿Por qué el quokka es el animal "más feliz" del mundo?

El quokka, un marsupial australiano, está considerado como el animal "más feliz" del mundo. ¿El motivo?: posee tiene una curvatura muy particular en su hocico que hace que parezca que está siempre sonriente. Sumado a esto, es muy sociable y amigable. Muchas celebrities compartieron en sus redes sociales fotos con ellos y esto los hizo cobrar aún más notoriedad.

Esta especie de marsupial diprotodonto de la familia Macropodidae, el único miembro del género Setonix, habita en pequeñas islas de la costa de Australia Occidental, en particular, en la isla de Rottnest justo al lado de Perth, e isla de Bald cerca de Albany, y en 2013 fue catalogado como "el animal más feliz" por la publicación The Huffington Post.

La mala noticia para estos animales es que están en peligro de extinción, ya que existen un total de entre 7.500 y 15.000 ejemplares. Esto se debe a dos motivos: la introducción en su hábitat de especies depredadoras (como el zorro) por un lado, y la deforestación y preparación de grandes terrenos para construir edificios por el otro.

El quokka habita las islas de Australia. Foto: Instagram /@quokkas.world

Esto hizo que las autoridades locales tomen ciertos recaudos a la hora de que los turistas se acerquen a este especie. Tal es así que en algunas zonas australianas se establecieron multas con altos valores para todos aquellos que levanten o apresen de alguna manera al quokka, lo que no quiere decir que no se puedan fotogtrafiar con ellos, sino que hay que respetarlos y cuidarlos.

Para aquellos que visiten Australia y quieran sacarse una foto con el animal, se les recomienda salir muy temprano, recorrer el lugar y esperar que ellos se acerquen para poder ganar su confianza. También piden que para no asustarlos, las personas quiten el flash de las cámaras. Además recomiendan no tocarlos, no alimentarlos o darles bebida y comida de humanos.

El quokka está en peligro de extinción. Foto: Instagram /@j3ssm0rton

Popularidad.Diferentes personalidades como el actor Chris Hemsworth, el tenista Rafael Nadal, el cantante Shawn Mendes, entre otros, fueron algunos de los que se fotografiaron con el animal y lo mostraron en sus redes sociales.

Chris Hemsworth se suma a la lista de famosos que se tomó una foto con un quokka. Foto: Instagram /@chrishemsworth

Con la popularidad que comenzó a ganar esta especie en el último tiemo, en Instagram se creó un hashtag especialmente para los quokkas, #quokkaselfie, y hasta hora existen más de 19.000 publicaciones.

Rafael Nadal se sacó una foto con un quokka. Foto: Instagram /@rafaelnadal

Características. Los quokkas se hidratan, sobre todo, a partir de las hojas que consumen, las hembras, que pueden tener hasta dos crías por año, pueden sin embargo no beber agua durante largos periodos de tiempo. Asimismo, no representan ninguna amenaza para los seres humanos, son vegetarianos y se alimentan de hierbas, bayas y hojas.

