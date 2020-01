Jugaba con su perro en la pileta y el animal le desfiguró la cara

Noticias Relacionadas Una mujer trans murió tras ser ser atacada por dos perros pitbull

Una joven tucumana compartió en su cuenta de Twitter una serie de imágenes en donde se observa cómo le quedó su rostro luego de haber sido atacada por su perro. El posteo rápidamente se viralizó. La chica, que se recuperó del ataque con marcas en su cara, aclaró que, pese al hecho, la mascota no fue sacrificada.

La adolescente, cuyo usuario es @LaruSanson, publicó el martes 14 de enero una secuencia de fotos donde se la puede ver con su perro, un ovejero alemán, mientras juega al costado de la pileta. Sin embargo, en la última de las imágenes se ve la cara de la chica con profundos cortes en el rostro y varios puntos de sutura.

Sesión de fotos con Kenai sale mal pic.twitter.com/gYU76iGGFC — •Lara• (@LaruSanson) January 14, 2020

"Sesión de fotos con Kenai sale mal", tituló el álbum de fotos, el cual fue retuiteado más de 20 mil veces y recibió 165 mil 'Me Gusta'. En otra de las imágenes que publicó después, la joven agregó: "No me salvé del otro lado tampoco", y allí mostró que el otro lado de su rostro también se vio afectado por las mordeduras de su perro.

La chica copartió en su cuenta de Twitter la imágenes de cómo quedó tras el ataque. Foto: Twitter /@LaruSanson

Ante la viralización de su publicación, muchos usuarios cuestionaron a la joven y responsabilizaron por el hecho, dado que -según las imágenes- se la ve muy encima del animal y podría haberlo fastidiado. "Como zafó tu ojo que suerte y el perro reaccionó como su instinto lo marca, se sintió acorralado y lanzo ese aviso. Ojalá puedas recuperarte bien y que no queden cicatrices, creo que hay formas de prevenir eso en mi caso cuando más chico no me quedaron marcas. Ahora si me quedan", escribió un joven.

La joven con su mascota, momentos antes del ataque. Foto: Twitter /@LaruSanson

"En la primer foto parece asustado por la posición de las orejas, en la segunda exceso de confianza y en la tercera se 'defendió'. Es raro que un perro vaya directo a lastimar sin tener indicios anteriores de agresividad", señaló otro.

te entiendo amiga primero m daba besos junto con los otros perros a pero después 🥺 pic.twitter.com/zaUOnPahYa — denís🤠 (@denibiersackk) January 14, 2020

Sin embargo, algunos le recomendaron que lo sacrifique por lo que hizo, ya que si atacó una vez, lo volverá a hacer. Ante esta última sugerencia, la chica aclaró que no tomarán esa decisión.

NO SACRIFICARON AL PERRO GENTE TRANQUILOS — •Lara• (@LaruSanson) January 15, 2020

Asimismo, otros se sintieron identificados con el posteo y compartieron sus fotos con las marcas que les dejó los ataques de sus mascotas y le recomendaron que como mascota, tenga un gato, ya que nunca le haría algo así.

por eso siempre es mejor tener gatos pic.twitter.com/jPPDnXBOTL — amanda (@morochitalindaa) January 15, 2020

