¿Publicidad porno en Facebook? Zuckerberg investiga un presunto hackeo

No es usual estar navegando con tranquilidad por el feed de Facebook y toparse con imágenes de alto contenido erótico. Esto le sucedió en las últimas horas a una gran cantidad de usuarios en Brasil de la famosa red social.

La firma de Mark Zuckerberg dijo en un comunicado emitido este jueves por la tarde que se están investigando las distintas denuncias o reportes de las imágenes pornográficas intercambiadas por la publicidad tradicional.

Según informaron fuentes de la compañía, aún se desconoce el motivo de tal fallo. Tampoco se descartó por el momento un actividad vinculada a un hacking de la plataforma.

El aparente error parece afectar las vistas previas de enlaces publicados en Facebook, en las imágenes también llamadas "miniaturas". Son reemplazas de manera aleatoria por fotos o capturas tomadas de películas pornográficas.

Facebook vs. Trump: Zuckerberg se prepara contra las denuncias por fraude electoral

"Somos conscientes de que algunas personas informan que han visto contenido inapropiado en Facebook que viola nuestras políticas. Estamos trabajando para identificar y eliminar ese contenido lo antes posible", especificaron en el comunicado.

Algunas de las páginas de Facebook impactadas fueron las referentes a medios de comunicación en el vecino país.

El portal de la UOL sostiene que su página en la red, junto con los perfiles de otros medios, como O Globo, Globo Esporte y Gazeta do Povo, habrían sido víctimas de piratas informáticos. "El contenido era visible para los seguidores de las páginas, pero no aparece para los administradores", dice la nota de UOL sobre el problema.

Facebook, Google, Amazon y Apple interrogados por el Congreso de Estados Unidos

Si lo que sucedió fue realmente una invasión masiva de las páginas verificadas, Facebook tendría un problema similar al de Twitter. En julio, varios perfiles famosos, como Bill Gates, Barack Obama, Jeff Bezos y Elon Musk, fueron hackeados por una estafa de criptomonedas.

mano fui abrir o fb e tem matéria do uol e do globo esporte com um pornozão na thumb KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJJJJKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/rS7zmCL3YW