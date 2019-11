Quién es Jeanine Añez, la senadora que se autoproclamó como presidenta interina de Bolivia

La senadora Jeanine Áñez se proclamó este martes 12 de noviembre como presidenta interina de Bolivia, en una sesión legislativa que no contaba con el quórum reglamentario en ninguna de sus cámaras, y habló de "la necesidad de crear un clima de paz social" en el país, tras el golpe de Estado que llevó a la renuncia de Evo Morales.

Añez, segunda vicepresidenta del Senado, se había autoproclamado momentos antes presidenta de la cámara alta, ante la ausencia de la titular del órgano y del primer vicepresidente, presuntamente asilados en la embajada de México en Bolivia. La línea sucesoria quedó diezmada tras la crisis política en la que está sumida Bolivia. Junto al presidente, también renunció a su cargo el vicepresidente de la Nación, Álvaro García Linera. Posteriormente la senadora Adriana Salvatierra y el senador Rubén Medinaceli, presidenta y primer vicepresidente del Senado respectivamente (ambos del MAS), renunciaron a sus puestos el domingo por la tarde.

"Se materializa la ausencia definitiva por el abandono del territorio nacional por parte del presidente y el vicepresidente (...) lo que obliga a aplicar la sucesión presidencial", explicó Jeanine Añez al argumentar por qué no necesitó el quórum para aceptar la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera, quienes desde hace horas se encuentran asilados en México. "Queremos convocar a elecciones lo más pronto", había dicho en un discurso.

La Constitución boliviana establece que la sucesión recae inicialmente en el vicepresidente, luego en el titular del Senado y después en el titular de la Cámara de Diputados, pero todos ellos renunciaron con Morales.

Añez, senadora opositora, abogada y exdirectora del medio de comunicación Totalvisión, de 52 años, fue nombrada presidenta interina y se convirtió en la 66º Presidenta en Ejercicio de Bolivia, con el deber de convocar a nuevos comicios antes de 90 días, tras las renuncias de quienes seguían a Morales en el orden de sucesión constitucional.

En 2010, fue elegida como senadora de Bolivia por el partido del Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB - CN), representando al departamento de Beni en la Asamblea Nacional. En el último periodo, además, ingresó a la Asamblea como representante de Beni por Unidad Demócrata.

Nacida en Trinidad, Beni, el 13 de agosto de 1967, Áñez estuvo casada con el político Héctor Hincapié, y tiene dos hijos, de 29 y 24 años. La abogada fue crítica del gobierno de Evo Morales, y criticó su intención de tener un cuarto mandato, lo que consideró como "totalmente mezquino".

"Llevo prácticamente diez años haciendo oposición y no podemos decir que estábamos en una democracia plena. No se puede hablar de democracia cuando hay perseguidos políticos, cuando hay exiliados políticos, cuando la institucionalidad democrática es inexistente en el país, cuando no se respeta la Constitución", dijo el lunes.

En 2017, además, cuestionó a la presidenta electa, Cristina Kirchner, por sus causas judiciales. "CRISTINA FERNÁNDEZ! CREÍSTE QUE TU PODER ERA ETERNO??? TE TOCÓ DAR CUENTAS A LA JUSTICIA!!!", publicó en la red social Twitter en marzo de 2017.

