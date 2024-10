Estados Unidos se encamina a una elecciónpresidencial considerada "histórica", marcada por dos sucesos que patearon el tablero político: la renuncia a la reelección de Joe Biden y el atentado contra Donald Trump. Después del shock reinó la incertidumbre, evidenciada por la intención de voto que se sostiene en un empate técnico entre el candidato republicano a la presidencia y su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris. Ambos están enfocados en la recta final para captar a los indecisos, las minorías y los votantes "no informados".

En ese contexto, el próximo 5 de noviembre la contienda electoral en Estados Unidos quedará reducida al conteo voto a voto, especialmente en los siete impredecibles estados "péndulo" (swing states, en inglés), cuyos votantes cambian de color político según cada elección. Entre ellos Wisconsin, Michigan y Pensilvania, parte de un cordón industrial que solían votar al partido demócrata pero en 2016 se volcaron en favor de Trump. Para conocer en detalle este escenario, PERFIL entrevistó a Richard Feinberg, profesor universitario y experto en política exterior estadounidense, instituciones multilaterales y globalización,

"La polarización partidaria no es nueva. La votación es estado por estado y actualmente son siete los indecisos en los que no se sabe quién va a ganar. Éstos tienen el 18% de los votos en el Colegio Electoral y de ellos se tratará toda la elección", explicó el profesor de economía política internacional en la Universidad de California en San Diego.

Donald Trump y Kamala Harris, candidatos a la presidencia de Estados Unidos.

Con más de 40 años de experiencia como exfuncionario del gobierno estadounidense, Feinberg es considerado una voz autorizada sobre la política de Estados Unidos. Desde ese lugar, de visita en Buenos Aires analizó la remontada de la candidata demócrata Kamala Harris, a pesar de que perdió "dinamismo" en las últimas semanas frente a un "grosero" Trump que "domina la narrativa". También advirtió sobre otro de un valor fundamental que entra en juego en esta elección: la democracia liberal.

Trump, indica, podría implicar una amenaza debido a su "tendencia hacia el autoritarismo". Como ejemplo, citó una de sus polémicas frases repetida durante los últimos días, cuando aseguró hay "enemigos adentro" del gobierno, en referencia a dos rivales y referentes del partido demócrata; algo que a Feinberg le recordó a una reconocida frase del exdictador argentino Jorge Rafael Videla en relación al gobierno de Cristina Kirchner.

Entrevista a Richard Feinberg

¿Estamos ante la elección más reñida de la historia de Estados Unidos?

No hay duda de que está muy cerca. No se puede saber con seguridad quién va a ganar la elección, especialmente por los siete estados indecisos. La elección de 2016 fue muy reñida también cuando Hilary (Clinton) perdió por 100 mil votos, una cifra insignificante. Pero la polarización partidaria no es algo nuevo, el país está en esta situación desde hace varios años y probablemente vaya a seguir así.

¿Nota un incremento de la polarización política en las últimas dos décadas?

En comparación con otras décadas sí, pero desde el 2000, cuando ganó Bush por 537 votos, es una situación que se sostiene. La mayoría de los estados han sido claramente azul o rojo y eso está decidido. Pero la votación es estado por estado y actualmente son siete los estados indecisos en los que no se sabe quién va a ganar. Éstos tienen el 18% de los votos en el Colegio Electoral y de ellos se tratará toda la elección.

Richard Feinberg es profesor emérito de la Universidad de California en San Diego.

Algunos de estos estados clave forman parte de una región industrial conocida como “Cordón de óxido” (Rust belt). ¿Qué cree que pasará con el desempeño de ambos partidos?

Están muy cerca. Sabiendo que son estados clave, Biden ha gastado muchísima energía en ganar más votos de la clase trabajadora. Él siempre anda diciendo que ‘es un hombre de los sindicatos, de los trabajadores’, y dirigió muchas de sus políticas públicas que implican muchísimo dinero en gasto público. Pero también tenía motivaciones políticas para ganar más votos en estos estados. Yo me pregunto qué pasó, dónde están los resultados de tantos esfuerzos y gastos. Habrá que analizar los resultados.

Mi teoría es que Biden trató de llegar a la gente trabajadora (“blue collar”, aclara en inglés), un segmento que tiene muy poca educación más allá del secundario [NdR: refiere a una categoría de votantes conocida en Estados Unidos como “uninformed voters” o "votante no informado"]. Pero ¿Le dio resultado al partido demócrata? Es cierto que hay que ver cómo se desarrolla la elección pero con los datos que yo tengo en este momento la respuesta es no. Tantas políticas, tantas fotos. ¿Y qué pasó? Biden no es el candidato ahora pero Harris está sacando, según las encuestas, más votos que Biden.

Me pregunto si quizás había algún diagnóstico equivocado de por qué esta gente trabajadora no se identifica tanto con el sindicalismo. Más allá de que la economía puede influir en cierto modo, creo que tiene más que ver con razones culturales. Son personas que tienen miedo de las mujeres, a la gente "de color". El partido demócrata está implicado a estas políticas culturales que tienen que ver con las minorías. Harris, por ejemplo, encaja perfecto en esa idea.

Joe Biden y Kamala Harris

Kamala Harris versus Donald Trump

¿Cómo evalúas el trabajo de Kamala Harris como candidata?

Ha hecho una buena campaña tal como se vio en el debate y numerosas entrevistas. El problema tiene es que ella empezó hace dos meses y Trump hace diez años. Otra cosa es que en cada debate ella subió mucho en imagen, parecía que los medios estaban de su lado pero Trump empezó de nuevo con sus ataques diarios. Aunque la mayoría de los periodistas estadounidenses personalmente comulgan con las ideas demócratas, no pueden hacer otra cosa que levantar sus groserías. Entonces ella perdió la capacidad de definir la campaña.

La pregunta es si alguna vez Harris tuvo la capacidad de hacerlo, teniendo en frente a un candidato con las características que menciona. Aunque es cierto que tuvo poco tiempo.

Sí, empezó con una la idea de “dar vuelta la página” y le fue muy bien en el debate, hablando de un EEUU "exitoso". Trató de definir su campaña basada en la alegría. Le sirvió durante algunas semanas hasta que Trump empezó nuevamente con sus ataques fuertes. Los medios prefirieron hablar de agresividad, de lo dramático y de lo negativo, antes que hablar de si somos un país más o menos exitoso. Entonces ella perdió el dinamismo. Hoy en día Trump habla de sí mismo y ella habla de Trump. Él está dominando la narrativa tanto positiva como negativa.

Nadie sabe cómo va a terminar esto pero si la idea es captar al votante no informado, éste en general busca liderazgo en un presidente. Una persona que pueda manejar el país y defenderlo contra enemigos externos. Si ellos buscan un líder, pensemos en quién es la figura que ven todos los días en las portadas de los diarios. Ella ha sido una buena candidata considerando que fueron dos meses contra los 10 años que lleva Trump.

Paradójicamente, la candidata demócrata proviene de un gobierno que "invirtió" en los votantes trabajadores y no informados, pero que muchos de ellos votarán por Trump. ¿Cree que existe algo en su figura que provoque cierta identificación? Como el hecho de que se presente como un "perseguido político”...

Lo cierto es que la mayoría todavía sigue votando demócratas. El 85 por ciento del voto negro es demócrata. Obama el otro dia cuestionaba a los hombres negros que su porcentaje de intención de voto es mas o menos 80% con Harris, bajo en comparación al 90% que votó a Obama. Entonces la pregunta es por qué. Obama les dijo: “Hey bros, tienen miedo de una mujer? ¿Es ese el problema?”

Trump, una "amenaza a la democracia"

¿Donald Trump es una amenaza a la democracia?

Hay que mirar lo que dice. Es una persona que el 6 de enero (de 2021) trató de negar los resultados de una elección mediante la violencia de masas. Dice que va a destituir a los funcionarios del Ejecutivo que no estén de acuerdo con él. Quiere politizar las bases de la burocracia. Ataca a los jueces que no están de acuerdo con él. Se niega lo fundamental de la constitución de EEUU que es la división de los tres poderes.

Trump dijo que “hay un enemigo adentro” ("an enemy from within"), ¿quiénes son? (Nancy) Pelosi, uno de los liderazgos fuertes del partido demócrata. Como argentina, ¿no te recuerda al periodo de la dictadura? Está hablando como si fuese (Jorge) Videla. Los republicanos justifican como ‘retórica de la campaña’ y está bien, pero no lo dijo una sino varias veces. En cuanto a política exterior, por razones que nadie entiende parece que tiene una amistad especial, más que eso lo adora, a Vladimir Putin. ¿Cómo explicás eso? Es difícil de entender. Por todas esas razones no hay dudas de que él tiene tendencias ideológicas y personalistas hacia el autoritarismo.

Estados Unidos es una sociedad secularizada pero en esta elección pareciera haber un componente irracional en el voto, un rasgo que lo acerca a lo latinoamericano. ¿Cómo juega el factor emocional?

El ser humano es complejo pero responde en cierto modo a realidades económicas, como el sueldo, la inflación y el empleo; pero también tiene su identificación como miembro de una tribu, de una nación, una historia y hay cierto patriotismo. Los sentimientos culturales son una parte importante de lo que somos. El arte de la política es que hay que trabajar los dos lados de la persona: explicarle qué voy a hacer para mejorar su situación económica y esperar que se identifiquen conmigo, que haya una conexión emocional. Un buen político tiene que tener carisma y ganar por ambos lados.

¿Qué piensa del rol de los magnates de las empresas de tecnología, como Elon Musk, que tienen creciente poder y se meten en la elección.

Cualquier ciudadano puede entrar en política y gastar su dinero. Yo no creo que sea típico en Silicon Valley, estuve ahí hace un mes y te puedo decir que la gran mayoría de los que trabajan en esas empresas no son pro Trump. Hay cierto sector que recientemente salen en los medios pero no son representativos de la opinión mayoritaria, si tu vas a Silicon Valley la mitad de los empleados son inmigrantes.

Los demócratas tienen más dinero que los republicanos en esta elección a pesar de los republicanos, a pesar de que Musk le está dando no sé cuánto dinero a Trump.

¿Qué se puede esperar en términos de política exterior de ambos candidatos?

En términos generales Harris seguirá la política de su gobierno, como ella dijo, tiene pocas diferencias sobre todo en política exterior con Biden. Trump es más difícil de saber porque dice un montón de cosas que no siempre cumple pero si el levanta aranceles en contra de todo el mundo -dice que lo va a hacer- si echa millones de inmigrantes y también ha dicho, y si él deja que haya déficit fiscal super alto que podría derivar en inflación la combinación de un país más proteccionista, cerrado a gente y bienes, inflacionario, eso tendría un impacto fuerte en todos los países del mundo.

