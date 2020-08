Los riesgos para Argentina de que Claver-Carone sea presidente del BID

Mauricio Claver-Carone mostró cuáles serán sus cartas y su plan de juego para dirigir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Al hacerlo, cantó, amenazante, falta envido a la Argentina. En una conferencia de prensa telefónica con periodistas de América Latina, mencionó en seis ocasiones al país, al que acusó al Gobierno de Alberto Fernández de “liderar” una obstrucción a su candidatura y querer “robarse la pelota” para que no haya una elección en el BID entre el 12 y 13 de septiembre próximos.

“Hoy en día estamos viendo un esfuerzo minoritario, liderado por el Gobierno de Argentina, para poder obstaculizar la elección porque no han podido presentar, o no han querido presentar, una visión competitiva”, afirmó el Asesor Especial del presidente Donald Trump. El abogado cubano estadounidense que responde al senador republicano Marco Rubio fue aún más allá: “Cualquier intento de secuestrar con una minoría de países una elección sería no solamente no democrático, pero obviamente un esfuerzo que los Estados Unidos va a retar profundamente”.

El postulante de Trump, que rompe con la tradición de que la presidencia del BID sea de un latinoamericano, también generó un profundo malestar en Chile. En una entrevista con el diario El Mercurio pronunció otro exabrupto, al calificar al canciller Andrés Allamand como “anticuado”. “Sus agresivas declaraciones confirman que su elección sería muy inadecuada. El BID debe seguir siendo un organismo técnico, alejado de controversias políticas.

Debe unir y cohesionar a la región y no dividir artificialmente a los países miembros”, respondió el ministro de Relaciones Exteriores trasandino. Seis ex cancilleres del oficialismo y de la oposición chilena también firmaron una carta de repudio a los comentarios de Claver-Carone, que tampoco cuenta con el respaldo de Joe Biden, quien se pronunció a favor de posponer las elecciones para marzo de 2021. Esa postura es la que comparten Argentina, que postuló a Gustavo Béliz, Chile, México, Costa Rica y el Alto Representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea Josep Borrell.

Obsesionado por promover cambios de régimen en Venezuela, Cuba y Nicaragua, Claver-Carone simboliza un regreso a una mirada ideologizada de las relaciones diplomáticas interamericanas. Además de representar un retroceso para el multilateralismo en la región, Claver-Carone amenaza explícita y públicamente a los países que se oponen a su candidatura.

Su agresividad debería movilizar al oficialismo y a la oposición en la Argentina a rechazar sus declaraciones. Acá no hay grieta que valga. El candidato de la Casa Blanca confirma que, bajo su dirección, el BID sería instrumentalizado políticamente para recompensar a los aliados de Trump y castigar a los que no se plieguen a sus demandas.

En un contexto en el cual la región necesita desesperadamente asistencia financiera y humanitaria para superar la crisis del coronavirus y Argentina precisa del apoyo de Washington en la renegociación con el FMI, el candidato de Trump es una amenaza a los intereses nacionales.

Claver-Carone dijo que su candidatura está ganando 17 a 4 y que los países que se oponen quieren robarse la pelota y suspender el partido. En su diagnóstico acierta en casi todo: es una disputa asimétrica de poder, en la que su equipo cuenta con Messi, Maradona y Pelé en la delantera. El rival, en cambio, no llega a juntar once. Pero si él continúa tirándole piedras al colectivo del multilateralismo, el partido puede suspenderse y jugarse recién en 2021.