Cuarta noche de incidentes en Serbia por las restricciones del gobierno

Entre restricciones, protestas y un toque de queda anunciado que quedó en la nada. Así está el pueblo serbio, que vive una cuarta jornada de gente movilizada en las calles de Belgrado, la ciudad de ese país con más casos de contagios de coronavirus.

El toque de queda por todo el fin de semana que el presidente Aleksandar Vucic había anunciado días atrás finalmente no se implementará. La presión social en las calles en las dos últimas noches, que dejó un centenar de heridos por los choques con la policía, hizo que se diera marcha atrás con la medida.

Belgrado, con 1,7 millones de habitantes, es la ciudad más afectada por el repunte de contagios registrado en las últimas 20 día sen Serbia. Este país, acumulaba 17.342 casos confirmados y 352 muertes según la agencia de noticias EFE.

Los ciudadanos de la capital, según las últimas restricciones, deben guardar distancia de cuatro metros cuadrados en espacios públicos, no podrán reunirse más de diez, Por otro lado, los comercios y restos no podrán trabajar entre las 21 y las 6 del día siguiente.

a guy running away from the SWAT team and cursing at them >>>> #BELGRADE #SERBIA pic.twitter.com/Qb7Flp0fvr