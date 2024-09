En Suiza estrenaron la "cápsula" de asistencia al suicidio y varias personas fueron detenidas

Varias personas fueron arrestadas en Suiza después de que una mujer estrenara la polémica "cápsula" de asistencia al suicidio conocida como "Sarco", un dispositivo en forma de sarcófago que permite quitarse la vida sin asistencia médica. Meses atrás, los directivos a cargo de este procedimiento diseñado para "morir pacíficamente" habían anticipado que la práctica sería puesta en marcha antes de fin de año. Mientras las autoridades locales argumentan que hubo irregularidades en el proceso que no se ajustan a los requisitos básicos en materia de seguridad, la organización The Last Resort respondió que el fallecimiento se produjo de modo "pacífico, rápido y digno", en un espacio forestal privado.

El suicidio asistido médicamente está autorizado en Suiza, bajo condiciones muy específicas, pero esta cápsula de aspecto futurista comenzó a generar cada vez más controversia desde que el periódico NZZ am Sonntag reveló a principios de julio que podría ser utilizada por primera vez en territorio suizo.

"El lunes 23 de septiembre, alrededor de las 16H01 (14H01 GMT), una mujer de 64 años, originaria del medio oeste de Estados Unidos, falleció utilizando el dispositivo Sarco", indicó The Last Resort, asociación que promueve este dispositivo, en un comunicado publicado después de que la policía anunciara las detenciones, este martes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

No hubo clemencia de última hora, y Freddie Owens fue a inyección letal en Carolina del Sur

La asociación agregó que la mujer "sufrió durante muchos años una serie de problemas graves relacionados con una severa deficiencia inmunológica".

De acuerdo con los medios suizos, se trató en efecto de la primera vez que se utilizó la cápsula "Sarco", llamada de esta forma por fisonomía de sarcófago.

"La fiscalía del cantón de Schaffhausen abrió un proceso penal contra varias personas por incitación y asistencia al suicidio, y varias personas fueron detenidas", indicó la policía del cantón en un comunicado.

La fiscalía del pequeño cantón, situado en el norte de Suiza, cerca de Alemania, también está investigando si se violaron otras leyes penales.

El lunes, un equipo de abogados informó a las autoridades que "un suicidio asistido con la cápsula Sarco había tenido lugar por la tarde en una cabaña forestal en Merishausen", explicó la policía.

"En consecuencia, la policía de Schaffhausen, incluido el servicio forense y la fiscalía del cantón, intervinieron en el lugar de los hechos", detallaron a través del comunicado, que enfatizó que "la cápsula de suicidio Sarco fue confiscada y el cuerpo de la persona fallecida trasladado para la autopsia".

Suicidio, la segunda causa de muerte en adolescentes argentinos

La pulseada entre las autoridades y la organización a cargo del suicidio asistido

La cápsula "Sarco". Fotos: AFP

Inventada por el australiano Philip Nitschke, un exmédico conocido por sus posturas controvertidas sobre la eutanasia, la cápsula es una pequeña cabina violeta con ruedas, concebida para "asistir" a personas que desean "morir pacíficamente".

El usuario tiene que acostarse dentro y responder a una serie de preguntas para confirmar que comprende lo que está haciendo antes de accionar un botón que libera nitrógeno. Se supone que la persona pierde el conocimiento al cabo de unos segundos y muere en cuestión de minutos, según The Last Resort.

En julio, los promotores de este dispositivo lo presentaron e indicaron que tenían el propósito de que fuese utilizado por primera vez en Suiza, lo que causó gran conmoción, ya que el suicidio asistido está permitido en el país, pero bajo la supervisión de un médico.

Sin embargo, la asociación anunció a finales de julio que la persona que iba a ser la primera en utilizarla, una mujer estadounidense de unos 50 años, fue descartada debido al deterioro de su estado mental.

El suicidio asistido llega a los tribunales de Suiza

El lunes, la ministra del Interior suiza, Elisabeth Baume Schneider, afirmó durante una sesión de preguntas en la Cámara de Diputados que la "cápsula de suicidio Sarco no cumple con la ley".

En primer lugar, porque no responde a "los requisitos en materia de seguridad de los productos". Además, el uso de nitrógeno dentro de esta cápsula "no es compatible" con la ley de productos químicos, explicó la ministra.

Fiona Stewart, abogada y miembro del consejo asesor de The Last Resort, declaró el martes que la asociación "siempre actuó basándose en el asesoramiento legal de sus abogados".

"Desde 2021, estos siempre consideraron que el uso del Sarco en Suiza era legal", indicó la organización en un comunicado.

Florian Willet, copresidente de The Last Resort, "fue la única persona presente en el momento de la muerte" y describió el fallecimiento de la mujer como "pacífico, rápido y digno", según el comunicado, que también señala que los hechos ocurrieron "bajo los árboles", en un espacio forestal privado.

ca / Gi