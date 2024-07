Como funciona "Sarco", la primera cápsula de suicidio asistido que se estrenaría a finales de 2024

La cápsula de suicidio asistido que recibe el nombre de "Sarco" (por sarcófago) podría utilizarse por primera vez a finales de este año en Suiza, según proyectaron este miércoles los directivos de The Last Resort, una organización suiza centrada en reconocer la muerte sin sufrimiento como "un derecho humano fundamental". El debate ético en torno a este tipo de desarrollos reaparece una y otra vez, con fuertes críticas esgrimidas por grupos pro-vida, quienes abogan por métodos de asistencia que no deriven en un punto final.

El suicidio asistido es legal en Suiza, en condiciones precisas, pero el país europeo se ha visto sacudido por una polémica que emergió tras un invento que permite a las personas poner fin a su propia vida.

Este dispositivo de aspecto futurista, llamado "Sarco", está diseñado para que las personas puedan quitarse la vida pulsando un botón que libera nitrógeno en el interior de la cápsula.

Cápsula de suicidio asistido. Foto: AFP

El director de The Last Resort, Florian Willet, declaró que Sarco ofrecerá "un espacio seguro donde morir pacíficamente" y aclaró que espera poder utilizarla él mismo al final de su vida.

"No puedo imaginar una forma más hermosa de respirar aire sin oxígeno hasta caer en un sueño eterno", declaró el especialista a la prensa.

Según el procedimiento vigente, la persona que desea morir debe pasar primero por una evaluación psiquiátrica. Una vez aprobada la petición, el paciente ingresa en la cápsula, cierra la tapa y tras responder a una serie de preguntas pulsa el botón que provocará su muerte, detalló Nitschke.

Por el momento no se fijó la fecha, el horario ni el lugar del primer suicidio, ni quién podría ser el primer usuario de este curioso y controvertido desarrollo.

Ante la consulta de si podría ocurrir este año, la abogada Fiona Stewart, que forma parte del consejo asesor de The Last Resort, respondió afirmativamente.

Stewart señaló que el único costo para el usuario sería de 18 francos suizos (20 dólares) por el nitrógeno utilizado en el proceso.

El CEO y vicepresidente Florian Willet (izq.) y la directora de operaciones y miembro del consejo asesor Fiona Stewart (der.), de The Last Resort, una nueva asociación suiza de derechos humanos y sin fines de lucro centrada en el suicidio asistido. Foto: AFP

Controversias del suicidio asistido

El uso potencial de la cápsula planteó una serie de cuestiones legales y éticas en Suiza, reavivando el debate sobre la muerte asistida.

La discusión pone en juego posturas extremadamente opuestas que evidencian la complejidad de estas prácticas y sus repercusiones en el terreno ético. El derecho a una muerte digna "choca" con el derecho a la vida que alegan las organizaciones y activistas pro-vida.

Mientras que Nitschke aseguró que su invención le brindará a la gente la posibilidad de terminar sus vidas en una manera "pacífica", sus críticos advirtieron que las cápsulas de suicidio asistido "embellecen el suicidio". En ese sentido, James Mildred, director de participación de la agencia humanitaria internacional CARE, afirmó que "el dispositivo de Philip Nitschke ha sido condenado por una amplia gama de comentaristas".

En tal sentido, el investigador agregó: "Muchas personas sienten que trivializa, e incluso embellece, el suicidio. Creemos que el suicidio es una tragedia que las buenas sociedades intentan prevenir en cualquier circunstancia. Hay formas éticas de ayudar a los seres humanos que no implican la destrucción de la vida".

